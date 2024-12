Produtor musical, ex-Richard Perry de Jane Fonda, morto aos 82 anos

Ricardo Perry – um produtor musical que colaborou com algumas das maiores estrelas das décadas de 1970 e 80 – faleceu… TMZ confirmou.

Disseram-nos que Richard lutou contra a doença de Parkinson… com Ben dizendo que o viu por algumas horas há cerca de um mês – e Richard não conseguia se comunicar verbalmente. Dito isto, Richard estava de bom humor durante a visita, acrescenta Ben.

Perry entrou na indústria da música depois de se formar na faculdade em 1964 … deixando Michigan e indo para Los Angeles, onde produziu os primeiros álbuns da lenda cult do rock de vanguarda, Captain Beefheart.

Durante a década de 1970, Perry começou a trabalhar com artistas lendários Carly Simão, Barbara Streisand, Arte Garfunkel, Diana Ross, Ringo Starr e muito mais. Ele deu Rod Stewart formou um relacionamento particularmente próximo… com Perry ajudando Stewart em três de seus discos do Great American Songbook.