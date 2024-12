Quanto custará o Medicare Parte D em 2025? Prêmio mensal para planos de medicamentos

EUm 2025, espera-se que o prêmio médio mensal dos planos de medicamentos prescritos do Medicare Parte D caia ligeiramente para US$ 46,50, de acordo com o Centros de serviços Medicare e Medicaid (CMS). No entanto, seus custos reais dependerão do plano específico que você escolher e da quantidade de medicamentos necessária ao longo do ano. Vamos decompô-lo.

Principais custos para 2025

1. Fase Dedutível

Você pagará até uma franquia máxima de $ 590, dependendo do seu plano. Este é o primeiro passo em sua jornada de compartilhamento de custos.

2. Fase Inicial de Cobertura

Depois de cumprir sua franquia, você cobrirá 25% dos custos de medicamentos prescritos nesta fase até que seus custos diretos totais cheguem a US$ 2.000. Este limite foi drasticamente reduzido em relação ao limite de US$ 8.000 de 2024, graças à Lei de Redução da Inflação (IRA).

3. Cobertura catastrófica

Depois de atingir o limite de $ 2.000 do próprio bolso, você não pagará um centavo pelos medicamentos cobertos pelo resto do ano civil. Essa mudança significativa simplifica a cobertura, eliminando totalmente o infame “buraco de rosca”.

Ajustes com base na renda

Se sua renda exceder determinados limites, você pagará uma taxa extra chamada Parte D – Valor de Ajuste Mensal Relacionado à Renda (IRMAA). Por exemplo:

Indivíduos que ganham mais de US$ 106.000 ou casais que ganham mais de US$ 212.000 pagarão um adicional de US$ 13,70 a US$ 85,80, dependendo da renda.

Seguro Social irá notificá-lo se isso se aplicar a você, e o valor será deduzido do seu cheque da Previdência Social ou cobrado separadamente.

Dicas para gerenciar custos

Para quem deseja simplificar os pagamentos, você pode solicitar que seus prêmios sejam deduzidos automaticamente do seu Benefícios da Segurança Social. Entre em contato com o provedor do seu plano – não com o Seguro Social – para configurar isso. Esteja ciente de que pode levar alguns meses para começar, portanto, faça um orçamento adequado para evitar atrasos nos pagamentos.

Onde obter ajuda

Se navegar no Medicare Parte D parecer cansativo, ferramentas como o O Medicare Plan Finder pode ajudá-lo a comparar opções. Para suporte personalizado, corretores licenciados do Medicare, como aqueles avaliados pelo Conselho Nacional sobre Envelhecimento (NCOA)pode orientá-lo em suas escolhas.

As mudanças no Medicare Parte D para 2025 oferecem uma combinação de custos mais baixos e maior simplicidade, tornando mais fácil gerenciar sua cobertura de medicamentos prescritos e, ao mesmo tempo, manter sua carteira sob controle.