Rayados x América: Checo Pérez presente na final da Liga MX

O piloto mexicano Sergio Pérez participou da última volta em Monterrey entre Rayados e América

O piloto mexicano Tcheco Perez tornou-se um dos convidados de luxo da final do Apertura 2024 entre Listrado e América que acontece no Estádio BBVA.

O piloto da Red Bull é fã do América desde a juventude e acompanha os Eagles sempre que o calendário da Fórmula 1 permite.

Esta não será a primeira vez que Tcheco Perez está presente em uma final do Américajá que nos anos anteriores acompanhou a sua equipa no Estádio Azteca, mas também em outros locais como o Estádio BBVA e o Estádio Universitário.

O piloto mexicano Sergio Pérez participou da última volta em Monterrey entre Rayados e América. Imago7

O guadalajara chegou uma hora e meia antes do início da partida, foi recebido com carinho, aplausos e pedidos de fotos dos torcedores presentes. O piloto estava acompanhado do filho, Sergio Jr., também torcedor de futebol.

Pérez Ele está no México após encerrar seus compromissos com a Red Bull em 2024. Nos últimos dias também esteve na fábrica da equipe em Milton Keynes, onde manteve reuniões com a equipe e seus dirigentes.

A Red Bull ainda não anunciou se Checo permanecerá na segunda vaga para a temporada de 2025, mas nos últimos dias a FIA publicou a lista de pilotos inscritos para o ano seguinte e os números que utilizarão. O de Jalisco apareceu com o tradicional número 11, que disse ter tirado de um de seus ídolos do esporte, Iván Zamorano, artilheiro com América.