Daniel Cormier acha que Ilia Topuria pode estar esgotada.

Em outubro, Topuria nocauteou Max Holloway no UFC 308, fazendo a primeira defesa bem-sucedida do título dos penas. Depois disso, parece que Topuria seguiria para uma revanche com o ex-campeão Alexander Volkanovski, porém, no início desta semana, Topuria revelou que está pensando em desocupar o cinturão para subir até 155 libras. Se isso acontecer, seria uma reviravolta chocante, mas que o ex-campeão de duas divisões Daniel Cormier entende.

“Você sabe o que me faz pensar quando o ouço dizer: ‘Não quero lutar com Diego [Lopes]eu não quero brigar [Movsar] Evloev, não quero lutar contra Volkanovski de novo? Isso me faz pensar, honestamente, que as lutas pela conquista do cinturão e a luta pela manutenção do cinturão foram grandes demais”, disse Cormier em seu canal no YouTube. “… Não parece tão emocionante.

“Acho que, para Topuria, ele disse: ‘Acabei de vencer os dois maiores pesos penas da geração, agora tenho que lutar contra Diego Lopes? Agora tenho que lutar contra Evloev? Acho que, para ele, pode parecer que os desafios não são tão grandes quanto aqueles que ele teve que enfrentar para se tornar o campeão.”

Cormier comparou a situação de Topuria ao reinado de Jon Jones pelo título dos meio-pesados, onde o desempenho de Jones caiu quando ele enfrentou oposição que foi amplamente vista como lutas fáceis em comparação com seus oponentes iniciais pelo título. Claro, Topuria não é Jones, pois ele tem apenas duas lutas pelo título, mas considerando o quão espetaculares essas vitórias foram – sobre grandes lutadores de todos os tempos como Volkanovski e Max Holloway – Cormier acredita que é compreensível.

“Quando você vence os melhores, especialmente os dois que dominaram a categoria por tanto tempo, pode haver um pouco de cansaço”, disse Cormier. “Não é como fadiga muscular; é fadiga mental. Porque você tem que estar preparado para fazer o que ele fez com Max Holloway e o que ele fez com Volkanovski.

“Não me importa o que as pessoas dizem, os únicos que acreditam que ele faria o que fez foram Ilia Topuria e sua equipe. Você não pode pensar que isso iria acontecer apenas por estar do lado de fora. Ele foi e nocauteou Max Holloway. Isso não acontece. Você não nocauteia Max Holloway. Ele nocauteou Volkanovski. Você não faz essas coisas consecutivamente.

“Então, agora, pensar: ‘Passei de lutar contra duas estrelas veteranas estabelecidas, estrelas, pessoas que vendem pay-per-view, o campeão do BMF, para agora ter que lutar contra um cara que está em ascensão, um cara que está em alta’. a ascensão, um cara que realmente é quem eu era há apenas algumas lutas.”

Estou registrado que toda essa coisa de Ilia é besteira e ele não vai fazer isso, porque por que faria isso? Sair da faixa significa sair dos pontos PPV. O homem está fazendo pose. Ele vai ficar com 145 por pelo menos mais duas lutas, e ele deveria. Conseguir pontos PPV para vencer um cara que você já venceu é um bom negócio. Subir e ser lamentado por Islam Makhachev ou Arman Tsarukyan não é. – Meshew

