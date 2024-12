Relatório matinal: O técnico de Islam Makhachev diz que pode se aposentar em breve, ‘não está interessado’ na luta de Ilia Topuria agora

Javier Mendez acredita que Islam Makhachev está chegando ao fim de sua carreira.

No mês que vem, Makhachev pretende fazer história ao colocar o cinturão em jogo na revanche contra Arman Tsarukyan no UFC 311. Caso Makhachev vença, ele se tornará o primeiro campeão dos leves na história do UFC a defender com sucesso seu título quatro vezes. E uma vez que você consegue algo assim, não resta muito o que fazer no esporte, o que funciona porque, de acordo com seu treinador, Makhachev não tem muito tempo no esporte.

“Ele provavelmente fará o que Khabib [Nurmagomedov] fez e se aposentou aos 35 anos”, disse Mendez Rádio de envio. “Bem, Khabib fez isso muito antes, mas acho que 35 é o número mágico para esses caras. Eles têm isso na cabeça, que 35 é o ponto de corte. Alguns vão passar, mas acho que o Islã já está preparado financeiramente, ele se saiu muito bem com seu dinheiro, então acho que provavelmente as luzes se apagarão depois dos 35.”

Já com 33 anos, isso significa que Makhachev tem menos de dois anos restantes no esporte, o que provavelmente se traduz em apenas algumas lutas. Talvez por causa disso, Makhachev já tenha começado a plantar sementes para subir até 170 libras para ganhar um segundo título – algo que seu amigo e mentor Khabib Nurmagomedov nunca fez – mas há apenas um problema: Makhachev é amigo e ocasionalmente treina com o atual campeão dos meio-médios. Belal Maomé.

“100 por cento, é Belal”, disse Mendez quando questionado sobre o que impediria Makhachev de subir. “Eles nunca lutarão. Essa é apenas a irmandade. Eles não vão quebrar isso. E eu não os culpo. Eles não estão lutando por qualquer coisa. Eles têm lealdade um ao outro e Belal é um irmão. Eles não vão brigar entre si.”

Embora nada seja oficial ainda, espera-se que Muhammad defenda seu título contra o invicto Shavkat Rakhmonov em algum momento de 2025. Se ele tiver sucesso, isso tirará o peso meio-médio da mesa para Makhachev, o que significa que ele provavelmente continuará defendendo seu título. E há um homem que está ansioso para conseguir uma chance contra Makhachev: o campeão peso pena Ilia Topuria.

Mas embora Mendez respeite Topuria, o técnico da American Kickboxing Academy diz que essa não é uma luta que esteja no radar deles no momento.

“Acho ótimo que ele esteja motivado”, disse Mendez. “Ele é um campeão, com certeza. Ele provou isso. Ele aumentou de peso. Também me disseram que seu treinador disse que ele tinha 187 anos. Islã, acho que nunca foi tão pesado. Islã, quando ele começa o campo de treinamento, cerca de dois meses antes, o Islã tem cerca de 179, 178 anos.

“O cara é um grande lutador. Ele tem as melhores mãos de boxe do ramo, eu acho, as mais técnicas. Ele pode causar muitos danos se aumentar de peso, mas não sei o que vai acontecer. Não estou interessado nessa luta de forma alguma, no momento. estou interessado em [Islam] defendendo contra Arman, e então, quem sabe, talvez o título dos meio-médios esteja disponível naquele momento específico.”

O UFC 311 acontece no dia 18 de janeiro no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.

4 semanas sem lutas e a última coisa que vamos lembrar este ano é o quanto Colby é uma merda, mas … não se esqueça que ele foi para a guerra de cardio kickboxing com Usman – Belal Muhammad (@ bullyb170) 15 de dezembro de 2024

Billy Quarantillo reage à sua perda.

Porra… que pena, vocês se sentiram bem lá -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 15 de dezembro de 2024

Tive um campo de treinamento realmente incrível, tudo foi ótimo

Pensei que seria a minha noite… realmente não tenho nada a dizer, fui pego. -Billy Quarantillo (@BillyQMMA) 15 de dezembro de 2024

É bom ver que todos os adversários que venci estão ganhando agora 125 – Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) 16 de dezembro de 2024

Em um vôo de Tampa para casa e só quero parabenizar todos os lutadores que estiveram envolvidos neste evento incrível. As lutas foram incríveis, o público foi incrível e foi a maneira perfeita de encerrar um ano memorável de ação no UFC. — Michael (@bisping) 15 de dezembro de 2024

Tom Nolan (8-1) vs. Viacheslav Borshchev (8-4-1); UFC 312, 9 de fevereiro.

Bibiano Fernades (24-6) vs. Kevin Belingon (20-10); ONE 171, 20 de fevereiro.

Acho que isso é simples e deve ser incontroverso: Ilia Topuria não merece brigar pelo título dos leves. Defenda seu cinturão algumas vezes e depois talvez possamos conversar. Islam Makhachev também não merece lutar pelo título dos meio-médios, mas pelo menos está mais perto nessa discussão. Mesmo assim, fique na sua categoria de peso e se defenda dos muitos grandes lutadores de lá. – Meshew

