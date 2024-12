Retorno de Curtis Blaydes definido para o UFC Seattle

Curtis Blaydes tem sua primeira luta marcada em 2025.

Damon Martin, do MMA Fighting, confirmou com fontes que Blaydes (18-5, 1 NC) está programado para enfrentar recentes Dana Branco Assinatura da série de concorrentes Rizvan Kuniev (12-2-1, 1 NC) no UFC Seattle, que acontece no dia 22 de fevereiro na Climate Pledge Arena.

A luta foi mencionada pela primeira vez pelo companheiro de equipe de Kuniev, Jairzinho Rozenstruik, em entrevista a James Lynch.

Blaydes vem de uma derrota decepcionante para Tom Aspinall na co-luta principal do UFC 304, em julho passado. Os dois lutaram pela primeira vez em julho de 2022, com Blaydes vencendo quando Aspinall sofreu uma lesão no joelho com apenas 15 segundos de disputa. Indo para a segunda luta, Aspinall foi o campeão interino dos pesos pesados ​​​​e defendeu com sucesso o título ao finalizar Blaydes com golpes em apenas 60 segundos. A derrota reduziu o recorde de Blaydes no UFC para 13-5 (1 NC).

O russo Kuniev percorreu um caminho tortuoso até sua estreia no UFC. O peso pesado de 31 anos foi dispensado do Contender Series após derrotar Hugo Cunha em agosto passado, mas viu seu adiamento adiado quando o adversário do UFC 310, Martin Buday, desistiu da luta programada. Kuniev também competiu anteriormente pelo Eagle FC e pelo PFL, embora a passagem pelo último tenha sido envolta em polêmica, pois viu a vitória sobre Renan Ferreira ser anulada após teste positivo para substâncias proibidas.