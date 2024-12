RG para cães e gatos: Cadastro Nacional de Animais Domésticos será lançado em 2025

A partir de janeiro de 2025, cães e gatos de todo o Brasil terão um número de identidade único e intransferível, graças à criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, sancionado recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa é um marco no fortalecimento de políticas públicas para proteção animal e na promoção de cuidados mais responsáveis por parte dos tutores.

O sistema, que estará disponível gratuitamente na plataforma Gov.br, permitirá o registro de pets com informações detalhadas, como raça, idade, histórico de vacinas e doenças. Para cadastrar o animal, o tutor precisará informar dados pessoais, como CPF e endereço, garantindo a integração dos dados com a base nacional.

Outro destaque do sistema é a emissão de uma carteirinha digital personalizada, que incluirá a foto do pet e um QR Code. Essa identificação poderá ser impressa e utilizada na coleira do animal, facilitando a localização em casos de perda ou abandono.

“O Cadastro Nacional de Animais Domésticos é um avanço importante no combate aos maus-tratos, ao abandono e no controle de zoonoses“, destacou o presidente Lula em publicação no X (antigo Twitter), reforçando o compromisso com a causa animal.

Essa nova ferramenta promete não apenas aproximar tutores de seus pets, mas também abrir caminho para ações mais efetivas de proteção animal e saúde pública no Brasil.