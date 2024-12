Rico Verhoeven absolutamente interessado na luta de boxe de Francis Ngannou: ‘As negociações já aconteceram’

Rico Verhoeven é quase universalmente reconhecido como o melhor kickboxer peso por peso do planeta, mas ele adoraria aumentar seus elogios com uma luta cruzada contra um ex-campeão do UFC.

Após a vitória dominante de Francis Ngannou sobre Renan Ferreira em sua estreia no PFL, surgiram imediatamente dúvidas sobre quem ele poderia lutar em seguida e qual esporte seria mais interessante para ele. Embora o MMA tenha sido o foco principal de Ngannou, sua paixão pelo boxe o levou a duas lutas contra Tyson Fury e Anthony Joshua e ele já afirmou que quer voltar ao esporte no futuro.

Pode ser difícil imaginar Ngannou conseguindo outro boxeador de primeira linha com um recorde de 0-2 até agora, mas Verhoeven acredita que seria o oponente perfeito para receber “O Predador” de volta ao ringue.

“100 por cento, acho que definitivamente desperta o interesse para mim, mas também para os fãs”, disse Verhoeven ao MMA Fighting sobre a potencial luta contra Ngannou. “Porque é tão, tão diferente. Somos ambos campeões de esportes de combate em pé e os mais completos. Ele é lutador de MMA, eu sou kickboxer e sim, nós dois sabemos usar as mãos e os pés. Então, quão legal seria juntar essas palavras?

“Em vez de apenas os boxeadores ou apenas um lutador de MMA entrarem no boxe. Não, vamos colocar um lutador de MMA contra um kickboxer e podemos fazer isso em diferentes categorias de peso. Mas principalmente na categoria peso pesado, é isso que todo mundo quer ver. É o mais divertido também.”

No sábado, Verhoeven tem seu próprio teste o aguardando ao enfrentar Levi Rigters em uma revanche da final do GLORY Heavyweight Grand Prix que aconteceu no início deste ano. Essa luta aconteceu no final de um torneio de um dia, com Verhoeven marcando quatro knockdowns para conquistar a vitória, mas Rigters definitivamente teve seus momentos, que incluíram um soco giratório para trás que quase encerrou a luta.

Mas se Verhoeven continuar vencendo com uma série de invencibilidade que remonta a quase uma década, ele sente que uma luta de boxe contra Ngannou faria muito sentido. Tanto faz sentido que ele já ouviu falar que há interesse de um promotor com dinheiro para fazer aquela luta acontecer de fato.

“As negociações já aconteceram”, confirmou Verhoeven. “Estávamos conversando com [Saudi Arabia] para lutas diferentes. Foi divertido que Francisco tenha saído da cartola, mas já estávamos conversando antes disso. Então, estou animado com o que o futuro reserva. Estou aberto a todos os tipos de diversão.”

Na hora de passar do kickboxing para o boxe, Verhoeven não hesita em mudar de esporte porque sabe que é uma mudança mais fácil para ele do que Ngannou quando veio do MMA.

Na verdade, Verhoeven treina rotineiramente com o tio de Tyson Fury, que já foi seu principal treinador quando alcançou a fama como um dos melhores pesos pesados ​​do boxe.

“Para mim, a transição nem sequer é uma transição”, disse Verhoeven. “Já pratico boxe há muitos anos. Treinando com Peter Fury por anos e anos. Ele é meu treinador de boxe há anos e anos. É uma segunda natureza. Estou pronto. Estou pronto para tudo.

“Primeiro, claro, temos o dia 7 de Dezembro no menu e depois vamos ver para onde vamos. O que quer que venha em nosso caminho depois disso.

Ganhar muito dinheiro no boxe é definitivamente atraente e a chance de enfrentar um ex-campeão do UFC acrescenta alguns salpicos extras ao sundae, mas Verhoeven admite que a luta também serviria a outro propósito para ele pessoalmente.

Apesar de ser reconhecido como um dos maiores kickboxers de todos os tempos, Verhoeven raramente é mencionado ao lado de muitos de seus contemporâneos do boxe ou do MMA quando se trata dos melhores pesos pesados ​​do mundo.

Ngannou certamente pode fazer uma forte afirmação depois de deixar o UFC como campeão dos pesos pesados, com muitos acreditando que ele ainda é o melhor no esporte, independentemente da promoção. No boxe, Oleksandr Usyk está no topo da montanha após vencer Fury com uma revanche marcada para dezembro.

Verhoeven acredita que ele deveria ser mencionado ao lado desses lutadores e eliminar alguém como Ngannou pode ajudá-lo a obter o reconhecimento que merece.

“Francisco é um grande nome, mas eu também sou um grande nome. Tenho dominado o esporte há mais de uma década, o que ninguém fez”, disse Verhoeven.

“Por que meu nome não está aí? Porque o esporte do kickboxing não é uma plataforma tão grande quanto o boxe e o MMA. Então eu acho que essa é a única diferença. Mas em termos de qualidade e de luta, estou no mesmo nível ou melhor. Se você está aberto para testá-lo, vamos testá-lo. Estou aqui. Mostre-me o que você tem.