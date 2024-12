Ronaldo Lopes confirma Kim Emmanuel como secretário de comunicação em 2025

Durante sua mais recente entrevista, o prefeito Ronaldo Lopes revelou que Kim Emmanuel continuará à frente da Secretaria Municipal de Comunicação em 2025, reafirmando sua confiança no trabalho desempenhado por ele ao longo da atual gestão. A confirmação reforça a importância de Kim no time de Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro e o consagra como o secretário de comunicação com maior tempo nessa função na história administrativa de Penedo.

Kim Emmanuel assumiu a SECOM em 2022, logo após a criação da pasta, e desde então tem se destacado pelo seu trabalho inovador e eficaz na comunicação institucional. Sob sua liderança, a SECOM ganhou relevância, estreitando a relação entre o governo municipal e a população, além de modernizar a comunicação pública com estratégias digitais e participativas.

Reconhecimento e confiança renovada

Durante a entrevista, Ronaldo Lopes não poupou elogios a Kim Emmanuel. “Kim é uma peça essencial no nosso governo. Sua habilidade em conectar a gestão com os penedenses e sua dedicação em divulgar Penedo para “fora” são inquestionáveis. Ele merece continuar esse legado de excelência na comunicação”, afirmou o prefeito.

Kim Emmanuel agradeceu pela confiança depositada em seu trabalho. “É uma honra ser novamente convocado para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. A comunicação é uma ponte que conecta as ações do governo com o povo, e meu compromisso é continuar fazendo esse trabalho com seriedade e inovação”, declarou.

O início do novo ciclo em 2025 será mais um marco na gestão Ronaldo Lopes, que segue apostando em nomes comprometidos com o progresso de Penedo. Kim Emmanuel continuará a ser uma ponte entre o governo e os cidadãos, consolidando sua posição como referência na comunicação pública municipal.