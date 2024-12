Secretaria de Cultura de Penedo lança Edital Mestre Eduardo para distribuir R$ 235 mil reais em premiação

O final do ano chega com mais uma notícia excelente para fazedores de cultura na única cidade alagoana entre as 14 do Brasil incluídas pela Unesco em sua rede mundial de Cidades Criativas.

A novidade é o Edital Mestre Eduardo, estímulo ao trabalho de agentes culturais lançado na última sexta-feira, 20, pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo.

O edital que homenageia José Eduardo Salvador, Mestre Guerreiro falecido em 2015, é viabilizado com recursos da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, e vai distribuir R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

“É sempre importante a gente reviver uma memória e difundir a história também, não só para vocês que são fazedores de cultura, mas para toda comunidade penedense, que nós tivemos um valor da cultura popular, patrimônio vivo de Alagoas, um mestre do Guerreiro que com sua alegria, seus saberes e fazeres, difundiu essa arte em nosso município e toda a região”, destacou a Secretária Teresa Machado sobre o homenageado.

O lançamento realizado no auditório da Casa de Aposentadoria reuniu representantes de diversos setores da cultura e da economia criativa atuantes em Penedo.

Teresa Machado ressaltou que o Edital Mestre Eduardo é específico para premiação, contemplando 35 categorias. “Isso é o termo de contrapartida de execução da PNAB para que a gente possa ter a garantia de uma movimentação na cultura da nossa cidade”, explicou, frisando que ainda haverá outro edital, este direcionado para a subvenção de instituições, com previsão de lançamento em janeiro de 2025.

Clique aqui para conferir o Edital Mestre Eduardo na íntegra.

Leia com atenção para saber como se enquadrar, lembrando ainda que o período de inscrição será de 15 a 30 de janeiro de 2025.

Foto capa Ítalo Menezes – social midia SEMCLEJ

Fotos Galeria Kamylla Feitosa – SEMCLEJ