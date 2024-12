O último evento do UFC de 2024 está chegando.

Neste sábado, o UFC Tampa acontece na Amelie Arena, em Tampa, Flórida, tendo como atração principal a disputa dos meio-médios entre Colby Covington e Joaquin Buckley. É o último evento do ano e o No Bets Barred está aqui para explicar tudo.

Jed Meshew, do MMA Fighting, mergulha fundo no UFC Tampa e em suas apostas favoritas neste card final. Os tópicos discutidos incluem se Covington ainda tem energia para competir contra um grande talento como Buckley, se Cub Swanson está velho demais para enfrentar Billy Quarantillo, o grande e sorrateiro batedor leve entre Joel Alvarez e Drakkar Klose, o próximo nível acima em THE CLIMB e muito mais.

Sintonize o episódio 111 de No Bets Barred.

