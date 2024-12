CNN

O senador Mike Rounds, de Dakota do Sul, é o tipo de republicano que esteve disposto a entrar em conflito com Donald Trump no passado e pode ser visto como hesitante em algumas das escolhas mais controversas do presidente eleito para seu gabinete.

Mas enfrentando a reeleição dentro de dois anos em um estado conservador, Rounds é o alvo dos aliados de Trump que tentam fazer com que ele se alinhe nessas escolhas. E até agora, ele parece estar fazendo exatamente isso.

Rounds disse à CNN na quarta-feira que não se vê opondo a nenhuma das escolhas de Trump, a não ser “uma questão muito séria”. O republicano de Dakota do Sul se reuniu com o escolhido de Trump no Pentágono, Pete Hegseth, que enfrentou acusações de consumo excessivo de álcool e má conduta sexual, mas foi impulsionado por uma campanha de pressão significativa dos aliados de Trump.

“É muito, muito raro que um membro do seu próprio partido do presidente vote contra – seria uma questão muito séria – por isso não espero ver isso neste processo, mas certamente cada membro tem essa prerrogativa de tomar essa decisão por conta própria”, disse Rounds.

O sinal de Rounds de que ele não será um impedimento para as nomeações de Trump ocorre depois que a senadora Joni Ernst, de Iowa, enfrentou uma campanha pública e agressiva dos aliados de Trump, depois que ela expressou preocupações sobre Hegseth. O esforço, em grande parte através das redes sociais, inclui ameaças aos senadores primários nas próximas eleições e o envio da base do MAGA atrás daqueles que sequer sugerem que estão a considerar recusar qualquer uma das suas escolhas.

Numa câmara onde os legisladores muitas vezes se orgulham da sua independência, os senadores republicanos insistem que não estão a sentir a pressão externa. Mas a resistência inicial a algumas das escolhas controversas de Trump dissipou-se, pelo menos publicamente. A maioria das escolhas de Trump não parece atualmente em sério risco de perder o apoio do Partido Republicano, embora muitos senadores não apoiem oficialmente as escolhas de Trump antes das nomeações formais e das audiências de confirmação. Os indicados só podem perder três votos republicanos no novo Congresso, presumindo que todos os democratas votem contra eles.

“Acho que são os grupos externos que pensam que estão pressionando, mas, honestamente, a maioria de nós sente que fazemos parte da mesma equipe”, disse Rounds. “Estamos apenas fazendo o melhor que podemos para garantir que esses caras tenham uma chance justa.”

Ao contrário do passado, Trump deixou a campanha de pressão sobre os senadores republicanos para os seus aliados e apoiantes – por enquanto. Fontes próximas a Trump disseram à CNN que ele está ciente do peso que sua contribuição terá e foi instado a ter cuidado com a forma como gasta seu capital político tão cedo.

Os conselheiros também dizem que Trump está ciente dos riscos potenciais de chamar diretamente os senadores pelo nome, o que ele fez no passado. É uma questão em aberto se a sua relativa contenção em relação aos senadores que questionam as suas escolhas continuará ou poderá ser quebrada a qualquer momento – especialmente se algum deles ficar mais ameaçado à medida que o processo de confirmação avança para audiências e votações.

Depois que Matt Gaetz – que foi um passo longe demais para muitos republicanos – retirou-se da consideração para procurador-geral, os aliados de Trump se mobilizaram em meio a temores de que uma segunda retirada de Hegseth pudesse encorajar os republicanos do Senado a tentarem expulsar outras escolhas de Trump que atraíram o escrutínio. como Tulsi Gabbard para diretor de inteligência nacional ou Kash Patel para diretor do FBI. Mas até agora, entre uma campanha agressiva nas redes sociais e o round robin cuidadosamente coreografado de Hegseth com os senadores, a equipa de Trump tem conseguido evitar uma rápida sucessão de candidatos condenados.

“Acho que houve um pânico real no mundo Trump depois de Gaetz e depois daquela coisa da DEA em que eles pensaram que as pessoas iriam começar a sair em massa e dizer: não vou votar em Tulsi, RFK ou Hegseth”, disse um republicano. senador que pediu anonimato para discutir livremente o processo de confirmação. “E acho que isso os deixou em pânico e disseram ‘temos que parar com isso agora’. A escolha de Trump para a Drug Enforcement Administration foi retirada no início deste mês.

“Gaetz foi o cordeiro sacrificial”, disse um conselheiro de Trump, reconhecendo que a primeira escolha para procurador-geral tinha uma série de problemas que eram cada vez mais difíceis de defender. “Faz sentido libertá-lo, mas agora existe pressão para que esses outros sejam confirmados.”

Mas a pressão do MAGA pode não ter o mesmo impacto em todos os senadores. Questionada se ela achava que tal campanha dos aliados de Trump foi eficaz, a senadora do Maine Susan Collins – que se encontrou com Hegseth na quarta-feira – disse aos repórteres: “Não. Recebi muitas, muitas votações difíceis ao longo dos anos.”

E alguns republicanos também alertam que uma campanha de pressão pode sempre sair pela culatra, remetendo ao então senador. John McCain destruiu o projeto de lei de revogação do sistema de saúde de Trump em 2017.

A senadora Lisa Murkowski, do Alasca – assim como Collins, outro republicano moderado do Senado e voto potencialmente importante – reuniu-se com Hegseth na terça-feira. Questionado pela CNN se uma campanha de pressão era uma estratégia eficaz para persuadir legisladores como ela, Murkowski fez uma pausa e deixou as portas do elevador do Senado fecharem-se sem responder.

A campanha para colocar os republicanos na linha de Hegseth concentrou-se mais fortemente em Ernst, que disse aos aliados que pretende tentar a reeleição em 2026.

O republicano de Iowa, com dois mandatos, há muito é visto com ceticismo pela chamada ala MAGA do Partido Republicano. Mas o episódio sobre Hegseth – independentemente do seu voto final – é o maior teste até agora na era Trump à liberdade que os senadores ainda exercem para aconselhar e consentir os nomeados presidenciais.

Primeira mulher veterana de combate eleita para o Senado dos EUA, Ernst tem sofrido críticas e pressões implacáveis ​​dos aliados de Trump sobre a sua postura em relação a Hegseth, que tem enfrentado acusações de má conduta sexual e consumo de álcool, que ele negou. O ex-apresentador da Fox News também disse anteriormente que se opunha às mulheres que serviam em combate, o que ele tentou recuar.

Embora Ernst não tenha dito que se oporia a ele, o simples facto de ela ter levantado questões sobre as suas qualificações provocou intensa reação por parte dos seus colegas conservadores. Foi uma campanha orquestrada, acreditam os aliados de Ernst, com o objetivo de fazer com que ela abandonasse o exame rigoroso de seu passado e de sua aptidão para presidir o Departamento de Defesa.

Nas redes sociais, o senador do Iowa foi ameaçado por personalidades conservadoras – incluindo Charlie Kirk, um forte aliado e amigo de Hegseth, que alertou que “serão lançadas primárias” contra os senadores que se opõem às escolhas de Trump.

A procuradora-geral de Iowa, Brenna Bird, uma republicana que foi uma das primeiras apoiadoras da campanha de Trump para 2024, escreveu um ensaio sobre o Breitbart que foi um tiro certeiro. “Nos últimos dias, tornou-se claro que os políticos de DC pensam que podem ignorar as vozes dos seus eleitores”, escreveu Bird. “Quando os eleitores escolhem um presidente, estão a seleccionar a visão desse presidente para um gabinete que irá implementar a sua agenda.”

Os aliados de Trump creditaram esses esforços agressivos ao tom suave de Ernst em relação a Hegseth, com quem ela se encontrou novamente na segunda-feira, após sua reunião inicial na semana passada.

“Esta não é a Washington de quatro anos atrás, nem mesmo de dois anos atrás”, disse um conselheiro de Trump à CNN. “O partido mudou e provamos que podemos e iremos enfrentar aqueles que tentam atrapalhar. Temos o apoio do povo. Trump venceu.”

Um oficial de transição negou que houvesse uma campanha de pressão orquestrada.

Ernst esperava inicialmente que a nomeação de Hegseth não chegasse à fase de audiências de confirmação e que a sua selecção vacilasse como a de Gaetz, disseram pessoas familiarizadas com o seu pensamento, embora esse resultado agora pareça menos provável.

Na segunda-feira, após a reunião de acompanhamento, Ernst divulgou uma declaração positiva, dizendo que espera “uma audiência justa baseada na verdade, e não em fontes anônimas”.

“Conseguimos isso”, disse com orgulho um aliado de Trump envolvido na campanha de pressão sobre a declaração.

Questionada pela CNN se a pressão que ela está enfrentando em seu país para apoiar Hegseth e a política primária desempenhou um papel em sua declaração positiva, Ernst disse: “Temos conversado sobre essas mesmas questões em todas as reuniões que tivemos, e ele teve respostas realmente ponderadas. .”

Em todo o Capitólio, as escolhas do Gabinete de Trump saltaram de gabinete para cargo no Senado, dando a candidatos como Hegseth oportunidades de abordar as acusações de frente, bem como aos apoiantes de Trump a oportunidade de dirigir a atenção para senadores republicanos que possam estar hesitantes.

Por seu lado, vários senadores republicanos disseram à CNN esta semana que não acreditam que uma campanha de pressão externa influenciará os seus votos. E para alguns deles – como Collins, que vem de um estado que Trump perdeu três vezes – o impacto do mundo MAGA pode ser menor do que foi num lugar como Iowa.

Durante a reunião de quarta-feira, Hegseth respondeu a perguntas difíceis de Collins, disse uma fonte, respondendo com cuidado e seriedade sobre uma série de questões políticas, desde letalidade até mulheres servindo em funções de combate. A republicana do Maine disse aos repórteres após a reunião que o questionou sobre questões relacionadas a alegações de consumo excessivo de álcool e má conduta sexual. E ela não fechou a porta para apoiar a indicação dele, dizendo que continuaria suas deliberações.

“Eu o pressionei tanto sobre sua posição sobre questões militares quanto sobre as acusações contra ele”, disse Collins. “Obviamente, sempre espero até que tenhamos uma verificação de antecedentes do FBI, e uma está em andamento no caso do Sr. Hegseth, e espero para ver a audiência do comitê antes de chegar a uma decisão final.”

Não são apenas os moderados que dizem querer ver o processo acontecer. O senador do Texas John Cornyn – que disse esta semana após sua reunião que apoiará Hegseth “salvo quaisquer circunstâncias imprevistas” – argumentou que essas reuniões com senadores também são do interesse da equipe de Trump porque podem revelar outros problemas que suas escolhas podem enfrentar.

“Ao fornecer o tipo de processo de verificação que fazemos com aconselhamento e consentimento, podemos identificar problemas com alguns destes nomeados que podem não se manifestar até mais tarde, para constrangimento e distração da administração Trump, por isso isto realmente funciona em seu benefício”. também”, disse Cornyn.