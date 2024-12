Shavkat Rakhmonov reage ao plano de Ian Machado Garry de fazer Khamzat Chimaev lutar aos 185

Shavkat Rakhmonov acredita que o plano de três etapas de Ian Machado Garry para lutar contra Khamzat Chimaev no peso médio não chegará à segunda etapa.

Rakhmonov e Garry vão lutar em um co-evento principal de cinco rounds neste sábado no UFC 310, em um confronto crucial dos meio-médios, com uma chance pelo título contra Belal Muhammad provavelmente em jogo.

Em uma entrevista recente em O Show de Ariel HelwaniGarry disse que seu plano é vencer Rakhmonov, conquistar o título dos meio-médios e depois subir para o peso médio para lutar contra Chimaev. Rakhmonov acredita que Garry está pensando muito à frente.

“Sim, acho que ele vai tropeçar na primeira etapa”, disse Rakhmonov ao MMA Fighting.

Rakhmonov estava originalmente escalado para desafiar Muhammad no evento principal, antes que o novo campeão fosse forçado a se retirar devido a uma infecção óssea grave. O lutador invicto poderia ter esperado e entrado em uma luta pelo campeonato quando Muhammad se recuperou, mas Rakhmonov decidiu colocar sua chance pelo título em jogo – principalmente para ele, e também para silenciar os céticos que dizem que ele não conquistou o direito de lutar pelo cinturão.

“O principal motivo é porque fiquei quase um ano sem lutar e não sabemos quanto vai demorar para o Belal voltar e se recuperar, então queria lutar nesta data para me manter ativo e por isso concordou em lutar contra Garry.

“Claro que sim [I wanted to prove I earned the title shot to fans]. Algumas pessoas têm dúvidas sobre mim, mas eu não duvido, e provavelmente depois da luta com Ian Garry, eles mudarão de ideia.”

Garry tem seu maior confronto até o momento e espera melhorar para 3 a 0 em 2024 – todos contra adversários classificados. “The Future” foi testado em ambas as lutas deste ano, vencendo duas decisões acirradas contra Geoff Neal e Michael Page.

Rakhmonov prestou atenção aos 30 minutos de tempo do octógono de seu ex-parceiro de sparring.

“Sim, você sabe, foram duas lutas competitivas, bem disputadas”, explicou Rakhmonov. “Eu apenas pensei que Ian ganhou, [but] poderia ter acontecido de qualquer maneira. Por isso se você não quiser deixar dúvidas tem que finalizar as lutas, mas o Ian venceu as duas lutas por decisão. Isso é o que às vezes acontece no UFC.”

No momento, Rakhmonov diz que não recebeu nenhuma indicação de quando Muhammad poderá retornar para sua primeira defesa de título desde a derrota de Leon Edwards no UFC 304. Seu foco está em Garry neste sábado, e não importa como isso aconteça, Rakhmonov está confiante de que terá a chance de ganhar o ouro do UFC em 2025.

“Tudo isso terminará com a minha mão levantada com a minha vitória”, disse Rakhmonov.