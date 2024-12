Show de premiação de fim de ano de 2024: celebrando o melhor de um dos anos mais selvagens do MMA

O mundo do MMA vai se lembrar de 2024 com uma série de momentos malucos e estrelas emergentes.

Junte-se à equipe do MMA Fighting enquanto relembramos os maiores momentos altos, surpresas e mais inacreditáveis ​​de 2024 em uma retrospectiva especial de final de ano. Estamos homenageando todas as noites que definiram a montanha-russa de um ano que este esporte já viu há algum tempo – e distribuindo muito hardware em comemoração aos nocautes, finalizações, lutas, lutadores e novatos que garantiram que 2024 fosse um ano isso será lembrado.

Embora alguns dos vencedores do prêmio pareçam óbvios, outros podem gerar polêmica, principalmente as categorias Lutador do Ano e Luta do Ano.

Confira acima a premiação de final de ano de 2024 do MMA Fighting, apresentada por nosso próprio Mike Heck e apresentando um painel de Alexander L.Lee, Jed Meshew e E. Casey Leydon.

