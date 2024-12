Show pós-luta do UFC Tampa: reação ao incrível desempenho de Joaquin Buckley contra Colby Covington

Joaquin Buckley pode não ter encerrado 2024 com força, mas fechou o show com uma atuação sensacional.

No sábado, Buckley conquistou uma vitória por nocaute técnico no terceiro round sobre Colby Covington na luta principal do UFC Tampa depois de derrotar “Chaos” a caminho de uma paralisação médica devido a um corte feio no olho direito de Covington.

Após o evento de sábado, o último card do UFC do ano, Jed Meshew e E. Casey Leydon do MMA Fighting reagem à grande vitória de Buckley, sua chamada única sobre Kamaru Usman, para onde Covington vai a partir daqui, o possível canto do cisne de Cub Swanson, o caso de Manel Kape para uma disputa pelo título peso mosca, e o resto da noite foi repleto de nocautes e finalizações incríveis.

Assista ao show pós-luta do UFC Tampa acima ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde mais você conseguir seus pods.