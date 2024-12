Simone Biles comemorou o Natal em um quarto de hotel, quebrando uma tradição familiar, graças à NFL

Simone Biles é conhecida pela sua dedicação inabalável, seja na ginástica ou na vida pessoal, e este Natal não foi exceção. Embora ela geralmente passe as férias com a família, este ano marcou uma mudança enquanto ela comemorava com seu novo maridojogador da NFL Jonathan Owens. O casal optou por um Natal tranquilo e intimista em Chicago, antes do jogo do Chicago Bears contra o Seattle Seahawks, em 26 de dezembro. Owens, cumprindo suas obrigações contratuais, teve que se apresentar ao hotel da equipe um dia antes, mas isso não aconteceu. impedir que os dois aproveitem ao máximo o tempo juntos.

Apesar de não poder comemorar o Natal com sua família em 25 de dezembroSimone não deixou que a mudança diminuísse seu espírito natalino. Em vez disso, ela abraçou o “novo normal” como casal. O atleta olímpico até deu a entender que compensariam suas férias discretas com algumas férias no próximo ano. A dupla passou Natal em um aconchegante quarto de hotel, apreciando o tempo que passaram juntos antes de Owens entrar em campo para o que seria o último jogo em casa dos Bears na temporada.

Simone Biles inicia uma mudança inesperada entre os fãs da NFL

No dia do jogo, Simone estava nas arquibancadas como a maior líder de torcida do marido, papel que ela assumiu com orgulho ao longo da temporada da NFL. Juntando-se a ela estava sua irmã, Adria Bilesadicionando um toque de calor familiar à ocasião. As irmãs compartilharam um momento lúdico no TikTok, onde foram vistas tocando “O QUE CHU SABE SOBRE MIM“por GloRilla & Sexyy Red. Legendando o vídeo com”NÃO SOMOS DE MEMPHIS HAHAHAHAHAHAHAHAHA”, Simone mostrou seu lado divertido enquanto apoiava Owens.

Biles comemorou o Natal em Chicago

No verdadeiro estilo NFL WAG, a roupa de Simone chamou a atenção. Ela usava um conjunto personalizado adornado com imagens de Owens em seu uniforme do Chicago Bears de cima a baixo. O visual era icônico e sincero, consolidando ainda mais seu papel como esposa solidária. “Sua roupa poderia ser mais icônica?“, alguém pode se perguntar.

Embora os Bears tenham perdido para os Seahawks em um jogo com pontuação baixa de 6-3, a presença e o apoio de Simone sem dúvida tiveram um impacto. Ao longo da temporada ela tem sido uma constante nos jogos de Owens até mesmo voando para Detroit no Dia de Ação de Graças para garantir que pudessem passar o feriado juntos. Este Natal não foi diferente: apesar dos desafios, Simone e Jonathan encontraram maneiras de celebrar seu amor e compromisso em meio a suas agendas lotadas.