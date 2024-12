Sorteio Mundial de Clubes: onde assistir e tudo o que você precisa saber

Todas as eliminatórias, como funciona, data e hora do sorteio… saiba tudo sobre o novo Mundial de Clubes da FIFA.

Ele Copa do Mundo de Clubes da FIFA Será um dos eventos esportivos mais importantes de 2025 e esta semana o sorteio para a Fase de Grupos. A competição terá um formato completamente diferente das edições anteriores e reunirá algumas das melhores equipes do mundo.

Compartilhamos tudo o que você precisa saber sobre sorteo.

O novo troféu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. EFE/FIFA

Quando e a que horas você poderá ver o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025?

FIFA anunciou que o sorteio para a Fase de Grupos Será realizado na quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. O evento acontecerá em Miami, Estados Unidos, e a transmissão do programa terá início às 12h, Cidade do México, 13h ET.

Onde você pode acompanhar o sorteio ao vivo?

O sorteio do Copa do Mundo de Clubes da FIFA Você pode acompanhar pelo YouTube no streaming de Fãs da ESPN.

Como funciona o sorteio e como fica a bateria?

Os clubes participantes são distribuídos em quatro potes de oito equipes cada. O primeiro deles é formado pelas quatro equipes mais bem classificadas da Europa e pelas quatro equipes mais bem classificadas da América do Sul. O pote dois é composto pelas oito equipes restantes da Europa.

O terceiro contém os clubes mais bem classificados, respectivamente, da Ásia, África e da região da América do Norte, Central e Caribe, juntamente com os dois clubes restantes da América do Sul. Por fim, o pote quatro é composto pelas duas equipes restantes da Ásia, África e da região Norte da América Central e Caribe, juntamente com o representante da Oceania e do país anfitrião.

Bomba 1

Bomba 2

Bomba 3

Al-Hilal (KSA)

Ulsan HD (KOR)

AL Ahly FC (ONE)

Wydad AC (MAR)

CF Monterrey (MEX)

Clube León (MEX)

CA Boca Juniors (ARG)

Botafogo (BRA)

Bomba 4

Diamantes Vermelhos Urawa (JPN)

AL Ain FC (Emirados Árabes Unidos)

Esperance Sportive da Tunísia (TUN)

Mamelodi Sundowns FC (RSA)

CF Pachuca (MEX)

Seattle Sounders FC (EE.UU)

Auckland City FC (NZL)

Inter Miami CF (EE.UU)

Quais restrições serão aplicadas ao sorteio?

*Informações do FIFA.com

Nenhum grupo pode ter mais de uma equipe da mesma confederação, aplica-se a todos exceto o UEFA, que é representado por 12 clubes e, portanto, quatro dos oito grupos terão dois clubes europeus.

As equipes no Pote 1 receberão um grupo com base em um princípio de classificação em pares com base na classificação de sua confederação.

Todos os clubes do pote 1 serão atribuídos à primeira posição do grupo em que forem sorteados.

Clubes da mesma associação ou membro não podem ser agrupados.

Ambos os clubes dos EUA serão automaticamente atribuídos ao quarto lugar nos Grupos A e B, respectivamente.

Inter Miami jogará o jogo de abertura no Hard Rock Stadium, enquanto Seattle Sounders abrirá campanha no Lumen Field.

Como será o formato do Mundial de Clubes de 2025?

Será o mesmo que teve o Copa do Mundo de equipes no Catar 2022. Ou seja, serão oito grupos de quatro equipes e os dois primeiros avançarão para as oitavas de final. Lá começarão as eliminatórias de jogo único até a final.

Com que frequência será disputada a Copa do Mundo de Clubes da FIFA?

A ideia é que o Mundial de Clubes é tocado a cada quatro anos como um prelúdio para o Copa do Mundo FIFA, Assim, a primeira edição deste novo formato será realizada em 2025, antes da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

Como as seleções se classificam para o Mundial de Clubes?

Existem duas maneiras de classificar:

1) Ganhar um título continental (Liga dos Campeões, CONMEBOL Libertadores CONCACAF Champions League) em uma das quatro edições recentes. Se um clube conquistar o referido título em mais de uma ocasião, como aconteceu com o Real Madrid, a vaga vai para a equipe que se classificar na via número 2).

2) Estar em posição elevada no ranking de clubes a nível continental durante o quadriênio.

Serão 32 clubes participantes das seis confederações regionais. A Europa terá 12 representantes; América do Sul com seis; Concacaf, África e Ásia com quatro e Oceania com um. Além disso, haverá um clube representando o país organizador.

Todas as seleções classificadas para o Mundial de Clubes de 2025

*Lista publicada no site oficial da FIFA

Al-Ahly (Egito) – Campeão da Liga dos Campeões da CAF em 2020/21, 2022/23 e 2023/24

Wydad (Marrocos) – Campeão da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

PT Túnis (Tunísia) – Classificação CAF

Mamelodi Sundowns (África do Sul) ) – Classificação CAF

Al-Hilal (Arábia Saudita) – Campeão da Liga dos Campeões da AFC de 2021

Diamantes Vermelhos Urawa (Japão) – Campeão da Liga dos Campeões da AFC de 2022

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – Liga dos Campeões da AFC 2023/24

Ulsan HD FC (KOR) – Classificação AFC

Chelsea (Inglaterra) – Campeão da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21

Real Madrid (Espanha) – Campeão da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22

Manchester City (Inglaterra) – Campeão da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23

Bayern de Munique (Alemanha) – Classificação UEFA

Paris Saint-Germain (França) – Classificação UEFA

Inter de Milão (Itália) – Classificação UEFA

Porto (Portugal) – Classificação UEFA

Benfica (Portugal) – Classificação UEFA

Borussia Dortmund (Alemania) – Classificação UEFA

Juventus (Itália) – Classificação UEFA

Atlético de Madrid (Espanha) – Classificação UEFA

FC Salzburgo (Áustria) – Classificação UEFA

Monterrei (México) – Copa dos Campeões da Concacaf 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa dos Campeões da Concacaf 2022

Clube León (México) – Copa dos Campeões da Concacaf 2023

Cidade de Auckland (Nova Zelândia) – Classificação OFC

Palmeiras (Brasil) – Campeão da Conmebol Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) – Campeão da Conmebol Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) – Campeão da Conmebol Libertadores 2023

Botafogo (Brasil) – Campeão da Conmebol Libertadores 2024

River Plate (Argentina) – Classificação CONMEBOL

Boca Juniors (Argentina) – Classificação CONMEBOL

Pachuca (México) Campeão dos Campeões da Concacaf 2024

Inter Miami (Estados Unidos) – Campeão do Supporters’ Shield de 2024 – Anfitrião

Por que o Inter Miami de Messi está participando?

O 32º lugarl Copa do Mundo de Clubes Está reservado a um clube do país anfitrião. Gianni Infantinopresidente do FIFAanunciou em 18 de outubro que o Inter Miami havia sido convidado para ocupar aquele lugar. O que significa que, se não houver lesão, Lionel Messi Fará parte da primeira edição deste novo formato.

O convite de Inter Miami foi polêmico porque a equipe liderada por BagunçaEu não sou um campeão MLS.

Inter Miami ganhou o Escudo do Apoiadortroféu concedido ao clube com melhor aproveitamento em uma temporada regular, após ultrapassar a marca de pontos (74) em uma única temporada do MLS. No entanto, eles são os vencedores do Copa MLS reconhecidos como campeões, o Inter não passou do primeiro turno, onde foi eliminado pelo Atlanta United.

Galáxia de Los Angeles sim Red Bulls de Nova York eles vão jogar a final do Copa MLSmas não terão o direito de representar os Estados Unidos, no Mundial de Clubes.

A FIFA anunciou que o Inter Miami seria o 32º time a participar da Copa do Mundo de Clubes. Carmen Mandato/Getty Images

Então… Por que o Real Madrid compete em dezembro?

O novo Mundial de Clubes Será uma competição entre “as melhores equipas”, no entanto, o torneio que se realizava ano após ano continua a existir com o nome de Copa Intercontinental da FIFA, e será definido neste mês de dezembro.

Botafogo sim Pachuca definirá o segundo finalista no dia 11 de dezembro, o vencedor lutará contra o Al-Ahly pelo ingresso para a grande final, onde o Real Madrid.

Onde e quando será disputado o novo Mundial de Clubes?

A primeira edição do novo Mundial de Clubes Será nos Estados Unidos. Terá início no dia 15 de junho e a final será no dia 13 de julho. A competição terá uma duração semelhante à de um Copa do Mundo de equipes maiores.

Quais serão as sedes do Mundial de Clubes?

Serão 12 estádios nos Estados Unidos que sediarão a competição que contará com os 32 melhores times do mundo e definirá seu primeiro campeão, neste novo formato, no dia 13 de julho de 2025.

Estádio Metlife (Nova Jersey)

Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)

Estádio Bank of America (Charlotte)

Estádio TQL (Cincinnati)

Rose Bowl (Pasadena)

Estádio Hard Rock (Miami)

Parque GEODIS (Nashville)

Estádio Mundial de Campismo (Orlando)

Estádio Inter&Co (Orlando)

Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Campo Lumen (Seattle)

Campo Audi (Washington, DC)

*Com informações de Dale Johnsonse, editor geral da ESPN FC