Suspeito de assassinato do CEO da UnitedHealthcare pode ter usado arma veterinária, diz a polícia

O suspeito que atirou mortalmente no CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson em Manhattan pode ter usado uma arma especial mais comum em fazendas… pelo menos segundo a polícia.

Kenny diz que esta arma de fogo maior e especializada é usada para animais porque, “se um animal tiver que ser abatido, ele pode ser baleado sem” que a arma cause um barulho alto.

Até agora, a polícia diz que a arma não foi recuperada… embora o NYPD diga uma mochila encontrada no Central Park está sendo investigado como possivelmente pertencente ao suspeito.

A polícia diz ter o suspeito em vídeo indo do local do tiroteio até o Central Park de bicicleta, depois saindo do parque de bicicleta e pegando um táxi até o terminal de ônibus da Autoridade Portuária.