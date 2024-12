Tentativa de homicídio em Penedo mobiliza Polícia Militar e resulta em prisão em flagrante

Na madrugada de 24 de outubro de 2024, por volta das 2h20, a guarnição Rádio Patrulha RP 02 do 11° Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Engenheiro Joaquim Gonçalves, em Penedo, envolvendo uma tentativa de homicídio. A ação rápida e eficiente da equipe resultou na prisão do suspeito e no encaminhamento das vítimas para atendimento médico.

O ocorrido

A Polícia Militar foi acionada pelo senhor Leonardo Mendes de Moura, que relatou ameaças feitas por Antônio Barbosa dos Santos, conhecido na região pelo apelido de “Terror”. O suspeito encontrava-se em frente à residência de Leonardo no momento da denúncia. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou uma motocicleta caída no chão com marcas de sangue, sinalizando um possível crime em andamento.

As vítimas

Na unidade de saúde para onde a guarnição se dirigiu, foi localizada a primeira vítima, José Cícero Silva dos Santos, que apresentava graves lesões corporais causadas por uma arma branca (faca). Dada a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido pelo SAMU para a Unidade de Emergência de Arapiraca. A segunda vítima, Leonardo Mendes de Moura, também relatou os acontecimentos, destacando o histórico de ameaças do suspeito.

A prisão

A guarnição realizou buscas pela área e localizou Antônio Barbosa dos Santos nas imediações. Durante a abordagem, foi encontrada uma faca com manchas de sangue presa à cintura do suspeito. Questionado sobre os fatos, Antônio confessou ter tentado contra a vida de José Cícero. O suspeito foi conduzido à delegacia plantonista, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência N° 176229/2024.

Desdobramentos

O caso ressalta o trabalho eficiente e ágil do Comando de Policiamento da Região Sul, garantindo segurança e resposta imediata a ocorrências graves. O estado de saúde da vítima transferida ainda inspira cuidados, enquanto o suspeito permanece à disposição da Justiça.

O 11° Batalhão reafirma seu compromisso com a segurança pública e solicita à população que continue colaborando com denúncias por meio dos canais oficiais, reforçando a atuação preventiva e ostensiva na região.