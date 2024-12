Terceiro juiz federal recua nos planos de se aposentar, privando Trump de nomeações importantes

Washington

CNN

–



Um juiz de um tribunal federal de apelações retirou a sua intenção de se aposentar, privando o presidente eleito Donald Trump da capacidade de fazer uma nomeação influente para o tribunal distrital e enfurecendo os republicanos do Senado.

O juiz do Quarto Circuito, James Wynn, nomeado pelo presidente Barack Obama, disse à Casa Branca no final da semana passada que estava revertendo seus planos de assumir o status sênior, o status de semi-aposentado que permite a um presidente confirmar uma substituição, de acordo com uma carta publicada no sábado, pelo senador republicano da Carolina do Norte, Thom Tillis.

Wynn é o terceiro juiz federal nomeado pelos presidentes democratas para decidir contra a aposentadoria após a reeleição de Trump.

Depois que Wynn disse no início deste ano que pretendia deixar o serviço ativo, o presidente Joe Biden apresentou o procurador-geral da Carolina do Norte, Ryan Park, como substituto.

Mas Park – que teve a oposição dos republicanos, incluindo Tillis – nunca chegou ao plenário do Senado para votação. Como parte de um acordo com o Partido Republicano do Senado no mês passado, os democratas concordaram em não tentar confirmar Park e três outros nomeados para tribunais distritais e, em troca, os republicanos abririam caminho para que vários indicados de Biden para tribunais distritais inferiores fossem votados.

Tillis, em comunicado no sábado, apontou esse acordo enquanto chamava a reversão de Wynn de “tapa na cara”.

“A decisão descaradamente partidária do juiz Wynn de rescindir a sua reforma é uma medida sem precedentes que demonstra que alguns juízes nada mais são do que políticos vestidos de toga”, disse Tillis.

Tillis, assim como o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, sugeriram que Wynn enfrentaria queixas éticas e pedidos de recusas em casos envolvendo a nova administração Trump se voltassem atrás em seus planos de aposentadoria.

Autoridades do 4º Circuito não responderam aos pedidos de comentários da CNN. Atualmente, os nomeados democratas constituem nove dos 15 juízes ativos no tribunal de apelações, que abrange Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, Virgínia Ocidental e Maryland.

O circuito já foi palco de fortes lutas de confirmação judicial no passado. O próprio Wynn foi nomeado pela primeira vez para o tribunal em 1999, mas sua confirmação definhou por anos porque o então senador da Carolina do Norte. Jesse Helms, um republicano, se opôs a ele. Wynn foi finalmente confirmado em 2010.

Sob Trump, os republicanos acabaram com a chamada regra do “deslizamento azul” para os indicados do circuito, que exigia que esses indicados tivessem o apoio dos senadores do seu estado de origem para avançar. Continua a existir para os nomeados para os tribunais distritais.

Num discurso no início deste mês, criticando dois juízes do tribunal distrital que reverteram os planos de se aposentar após a eleição de Trump, McConnell sinalizou tanto Wynn como a juíza do 6º Circuito, Jane Branstetter Stranch, com avisos de que não seguiriam o exemplo. Tal como Wynn, Stranch poderia voltar atrás nos planos de reforma porque não renunciou formalmente quando Biden nomeou o seu substituto.

Na manhã desta segunda-feira, Stranch ainda constava na lista de futuras vagas operada pela secretaria administrativa do Poder Judiciário.