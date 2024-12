‘The Korean Zombie’ elogia Dana White por apoiar sua nova promoção, revela desejo de competir novamente, mas não no MMA

Só porque o “Zumbi Coreano” Chan Sung Jung está aposentado das lutas não significa que ele esteja menos ocupado atualmente.

Depois de encerrar sua carreira em 2023, o ex-candidato ao título dos penas, agora com 37 anos, lançou sua própria promoção em sua terra natal, a Coreia do Sul, enquanto ainda treinava e treinava lutadores como o veterano do UFC Doo Ho Choi. No sábado, o Z Fight Night de Jung tem seu segundo show agendado com o CEO do UFC, Dana White, originalmente programado para comparecer à série Lookin’ for a Fight, onde ele procura prospectos para potencialmente assinar um contrato com a organização.

Infelizmente, a agitação política na Coreia do Sul levou White a anunciar que não poderia comparecer ao evento, mas ainda planeava mostrar o seu apoio através de transmissão ao vivo.

“Tentei convencê-lo até o final, mas não deu certo”, disse Jung ao MMA Fighting sobre os esforços para que White comparecesse. “Ele deveria voar em seu jato particular para a viagem e reservar um quarto de hotel no valor de dezenas de milhares de dólares por uma semana. Esse nível de comprometimento dele é mais que suficiente para mim.

“Todos sabem o quão importante ele é globalmente, e sua equipe de segurança teve seu quinhão de preocupações. Então eu entendo perfeitamente a decisão da equipe dele. Estou muito grato por ele ainda estar pensando e se esforçando tanto para apoiar este evento.”

Embora tenha gerenciado a transição de lutador para promotor, Jung admite que nunca pensou em lançar sua própria organização enquanto ainda estava ativo em sua carreira.

Agora, ao se aproximar de sua segunda carta, “O Zumbi Coreano” encontrou uma verdadeira paixão pelo trabalho, o que o mantém próximo do esporte que ama, mas sem absorver tantos danos.

“Depois de me aposentar, eu estava procurando algo interessante para fazer, e fazer uma promoção era uma das opções que eu tinha em mente”, explicou Jung. “Depois de ter o UFC Fight Pass oficialmente a bordo para minha promoção, percebi que esta poderia ser uma grande oportunidade de contribuir para o crescimento do MMA asiático e coreano. Para ser sincero, nunca quis fazer uma promoção quando estava lutando ativamente. Lidar com pessoas é sempre desafiador e os lutadores podem ser especialmente difíceis de gerenciar. Mas imaginei que se usasse minha carreira de lutador e falasse com o coração aos lutadores, eles confiariam em mim e seguiriam meu exemplo. Foi isso que me convenceu a fazer isso.

“Tem sido divertido até agora. Ter o UFC e o Dana White me apoiando tem sido de grande ajuda. Claro que me preocupo com muitas coisas, mas isso me lembra de quando comecei a lutar e a construir minha carreira. Pensar em como o Z-Fight Night crescerá quando chegarmos ao nosso 10º evento me mantém motivado e animado.”

O último card traz Dorobshokh Nabotov, que teve sua oportunidade no Z-Fight Night depois de se apresentar a White como prospecto que a promoção deveria assinar durante a semana de luta do UFC 309, em Abu Dhabi. A jogada ousada valeu a pena, com Nabotov recebendo uma oferta de vaga no evento de Jung, com White planejando observar e avaliar se o invicto peso leve merece uma vaga no elenco.

Embora tenha 12 lutas para se preocupar no sábado, Jung admite que vai ficar de olho em Nabatov da mesma forma que White para ver se ele consegue respaldar sua afirmação ousada de estar pronto para o UFC.

“Assisti muitas lutas dele para encontrar o adversário certo para ele e acredito que ele tem tudo para sobreviver no UFC”, disse Jung. “Queria encontrar para ele um adversário que também tivesse o calibre do UFC e foi assim que encontramos o Matheus Camillo, um atacante jovem e com um estilo perigoso. Será uma luta divertida de assistir.”

Com a promoção e o treinamento ocupando a maior parte de seu tempo atualmente, Jung ainda raramente escapa das perguntas sobre sua aposentadoria e se ele reconsiderou os planos de potencialmente lutar novamente.

Ele admite que não foi fácil simplesmente ir embora sem pensar constantemente em um retorno.

“Sinto falta disso o tempo todo”, disse Jung. “Recentemente, eu estava no corner do Doo Ho Choi para a luta dele, e o tempo todo fiquei pensando: Cara, quero voltar lá também. Acho que é assim quando você é um lutador – está em seu sangue para o resto da vida.”

Só porque ele perdeu não significa que Jung está decidindo retornar ao UFC, mas sua carreira nos esportes de combate também não está necessariamente no fim.

“Não tenho certeza, mas acho que não voltaria ao MMA”, revelou Jung. “Mas sempre estive aberto a lutas de boxe ou de grappling. Seria legal fazer algo acontecer em um evento Z-Fight Night algum dia. Quem sabe?