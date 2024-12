Tigres busca superar três gols pela primeira vez na Liguilla

A equipe comandada pelo técnico Veljko Paunovic terá que vencer por três pontos se quiser avançar às semifinais.

Tigres Este domingo terá o desafio de conseguir pela primeira vez uma remontada pela diferença de três gols em um Liga dentro dos torneios curtos na partida contra Atlético de São Luíspara garantir seu ingresso para as semifinais do Abertura 2024.

Os gatos saíram como favoritos no jogo de ida quartas de final sobre a equipe de Potosí, porém, acabou sofrendo uma derrota por 3 a 0, portanto agora terá a tarefa de vencer pelo menos pelo mesmo placar se quiser avançar de fase.

O Tigres perdeu por três gols no jogo de ida das quartas de final contra o Atlético de San Luis. Imago7

Apenas em algumas ocasiões os da UANL perderam por três gols de diferença na primeira mão da segunda fase do futebol mexicano e o saldo para eles quando lutam pela recuperação é negativo.

A primeira vez que Tigres A derrota por um placar tão grande foi nas semifinais do Clausura 2003, quando enfrentou o Rayados, já que caiu por 4 a 1 e no jogo de volta teve que lutar para virar o placar.

Os gatos permaneceram na tentativa, pois naquela ocasião venceram o segundo jogo por 2 a 1, o que significou a eliminação. Nesse evento, Monterrey foi coroado sob o comando do estrategista Daniel Passarella.

No Clausura 2022, a equipe do UANL mais uma vez sofreu uma goleada no jogo de ida, após perder por 3 a 0 para o Atlas nas semifinais, então mais uma vez teve que tentar a reviravolta.

Tigres Conseguiu fazer quatro gols no jogo de volta disputado no Estádio Universitário e levou a vitória por 4 a 2, o que significou que ficaria de fora, mas o placar final mudou porque naquele duelo os gatos, que estavam sob o comando de Miguel Herrera, fez uma escalação inadequada ao incluir nove jogadores não treinados no México, por isso perdeu a partida na mesa por 2 a 0.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Veljko Paunovic terá que vencer por três pontos se quiser avançar às semifinais da Abertura 2024algo que parece complicado.

Este último, pois apesar de ter terminado invicto no seu estádio com seis vitórias e dois empates, em nenhuma partida conseguiu marcar mais de dois gols, portanto a equipa terá que se esforçar muito se quiser continuar na luta pelo campeonato.

Em apenas três jogos da fase regular conseguiu marcar três gols, mas todos foram fora de casa. Um foi contra o Santos que venceu por 3 a 0, outro contra o Pumas que venceu por 3 a 1 e o último foi contra o Xolos que derrotou por 3 a 0.