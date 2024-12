Tom Brady mostra a Gisele Bündchen que ela nunca deveria tê-lo trocado por seu novo homem, exibindo seu corpo recém-rasgado

Htalvez tenhamos tido que trabalhar Ação de Graçasmas Tom Brady ainda encontrou tempo para sair ao sol e mostrar que não está chorando pela ex-mulher Gisele Bündchen.

Bradyo principal analista de cores em FOX Esportes‘ NFL transmissões, é amplamente considerado o maior zagueiro da história do futebol pela força de seus sete Super Bowl títulos com o Patriotas da Nova Inglaterra e o Bucaneiros de Tampa Bay. Desde então, Brady fez a transição para radiodifusão e propriedade de franquia com o Invasores de Las Vegasmantendo-se ocupado com o esporte que adora e aproveitando seu tempo livre longe do campo de futebol.

Brady estreia look esculpido durante passeio de barco

Como um recém-compartilhado Instagram a foto deixa claro que Brady, de 47 anos, tem frequentado a academia mesmo depois de aposentado. Brady posou com um peixe recém-pescado sem camisa em seu barcoaproveitando o clima quente enquanto congela os ventiladores Búfalo assisti o Contas derrotar o São Francisco 49ers no domingo à noite.

O post foi publicado em um momento curioso, com Bündchen – quem compartilha dois filhos com Brady – prestes a receber outra criança com seu ex-treinador de jiu jitsu Joaquim Valente. O bebê está previsto para o início de 2025, e Brady teria ficado surpreso com a notícia de que Bundchen, uma ex-modelo, estava grávida novamente.

Em resposta, Brady continuou a priorizar seus filhos, Bem e Vivianeenquanto cumpria suas funções de transmissão… e ele assumiu fotos veladas de Bundchen nas redes sociaistalvez deixando-a saber o que está perdendo, apesar de suas fortes diferenças de personalidade.