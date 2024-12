Tommy Fury desiste da luta de Darren Till por causa de ‘táticas de MMA’; Até que KSI responda

Tommy Fury realmente pensou que Darren Till iria chutá-lo na cabeça.

Fury anunciou no Instagram na manhã de sexta-feira que desistirá de seu confronto antecipado contra Till no Misfits Boxing 20 em 18 de janeiro.

“Não acredito que estou escrevendo isso, mas agora não vou lutar contra Darren Till em 18 de janeiro de 2025. Por uma simples razão, Darren afirmou repetidamente que não quer obedecer às regras do boxe profissional e que se ele estiver perdendo (perdendo) a luta ele recorrerá a chutes e outras táticas estúpidas de MMA. Sou boxeador profissional, estou fora dos ringues há mais de um ano e queria que essa fosse uma grande luta de BOXE para os fãs. Perdi semanas no campo de treinamento. Estamos trabalhando muito para conseguir um novo adversário e uma nova data. Prometo conseguir um adversário melhor e lutar melhor para vocês. Boas notícias chegando”, escreveu Fury em sua história no Instagram.

Ao ouvir a notícia, Till não ficou nada satisfeito e detonou Fury em uma série de tweets.

Acabei de descobrir que minha equipe sabia que Tommy Fury estava desistindo da luta no domingo e não queria me contar porque eles estavam tentando falar com John Fury ao telefone, mas ele aparentemente não atende as ligações. Tommy, você nunca estava pronto para aquele encontro, seu idiota maluco, nunca mais mostre a cara !!!

Tommy Fury, você é o maior merda que já conheci na minha vida, nunca mais se chame de lutador de novo Eu estava vendendo a luta para ganhar mais dinheiro para mim e para você, sua cabeça vazia, brigando com a família, minha bunda, você e seu pai, merdas, eu não ‘ não preciso dar chutes, você estava levando uma faísca, seu divvy, estávamos apostando nessa luta porque eu, não você, eu estava construindo isso, você deveria estar lutando e deveria estar me agradecendo… repetidamente… ninguém quer lutar comigo… Jake Paul o que são você está com seu boneco grande e gordo?

Só para que todos saibam e fiquem claros

Tommy Fury foi o lado A neste evento

O que significa que ele estava ganhando mais dinheiro e pode tomar as decisões sobre mim, o que é certo.

Ele é o boxeador e é o nome maior

Então, se for esse o caso, ele não poderia lutar comigo e lutar com outra pessoa

Isso não está acontecendo, Tommy desistiu e eu ainda estou no evento principal nesse encontro

Agora eu sou o lado A e eu dou as ordens

Oponente sendo encontrado enquanto falamos

Eu sempre cumpri as regras de luta durante toda a minha vida

Eu estava construindo a briga com Tommy e dizendo coisas que eu sabia que ele iria se cagar porque eu sei que no fundo ele não é um verdadeiro lutador

E agora se concretizou o que eu disse é verdade

Ele saiu e mostrou suas verdadeiras cores

Vejo todos vocês dia 18 de janeiro porque não importa o que aconteça eu estarei lá como sempre estive

Eu sempre apareço e sempre irei para os fãs, quer vocês gostem de mim ou não

Alguém encontre John Fury para mim porque ele não está atendendo o telefone, provavelmente dando cabeçadas em jovens treinadores de novo ou socando vidro

KSI também opinou quando ouviu a notícia.

O ex-oponente do Fury, Jake Paul, também colocou sua opinião.

Na coletiva de imprensa do mês passado para promover o evento, Fury parecia preocupado com o comentário de Till.

“No final das contas, não posso vencer você, vou apenas chutar sua cara aí”, disse Till no prensador. “Que tal isso?”

“Eu sou um lutador de verdade, não um boxeador”, continuou Till. “Eu não entro em uma sala como esta e vejo boxe e digo, ‘Merda’. Eu entro, ninguém aqui é uma ameaça para mim. Nem uma pessoa nesta sala, segurança, você, seu pai não são uma ameaça para mim. Eu sou um lutador de MMA, então se eu quiser te dar um chute ou uma cotovelada na cara, eu vou, e ninguém pode fazer nada a respeito.”

Com a novidade, Misfits Boxing 20 possivelmente precisa de um novo evento principal. Parece que Till ainda está no card de luta do próximo mês, mas agora precisará de um novo oponente.