Treze eleitores falsos de 2020 darão votos reais do Colégio Eleitoral para Trump na terça-feira

Treze republicanos que participaram na conspiração dos falsos eleitores de 2020, incluindo alguns que enfrentam acusações criminais, darão votos reais no Colégio Eleitoral na terça-feira para o presidente eleito Donald Trump, enquanto os eleitores nos estados finalizam a sua vitória.

Estes activistas republicanos vêm da Pensilvânia, Michigan e Nevada – estados críticos que Trump conquistou este ano, depois de os ter perdido todos em 2020. Há quatro anos, assinaram certificados falsos alegando falsamente que Trump venceu. Eles foram escolhidos novamente pelos republicanos para serem eleitores este ano e assinarão os certificados autênticos.

As reuniões do Colégio Eleitoral que acontecem terça-feira em cada estado e em Washington, DC, são uma formalidade. Os 538 eleitores votarão para presidente e vice-presidente como parte do processo previsto na Constituição dos EUA e em várias leis federais e estaduais.

A votação é em grande parte cerimonial, mas servir como eleitor é uma honra frequentemente concedida a líderes partidários e membros respeitados da comunidade – e não a alegados criminosos. A CNN entrou em contato para solicitar comentários de todos os eleitores republicanos que retornaram em 2020.

A participação destes falsos eleitores e obstinados negadores das eleições de 2020 atraiu a condenação de alguns democratas e grupos liberais. Donald Sherman, conselheiro-chefe do Citizens for Responsibility and Ethics em Washington, disse que era uma farsa.

Seu papel no processo de 2024, disse Sherman, “é mais um lembrete assustador de que, apesar dos processos de muitos indivíduos que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro (2021), quase todas as instituições do governo federal não conseguiram responsabilizar Donald Trump e seus aliados. por tentar ilegalmente anular as eleições presidenciais de 2020”.

Em Michigan, os seis eleitores falsos que se tornaram reais são o ex-co-presidente estadual do Partido Republicano, Meshawn Maddock; Marian Sheridan e Amy Facchinello, ambas autoridades locais do partido; John Haggard e Timothy King, que eram demandantes em um processo frívolo que tentou anular os resultados das eleições estaduais de 2020; e o produtor de leite Hank Choate.

Todos eles enfrentam acusações criminais de falsificação, apresentadas pela procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel, uma democrata. Todos negam irregularidades. Espera-se que um juiz estadual decida nos próximos meses se o caso é forte o suficiente para prosseguir a julgamento.

“Estou orgulhoso dela”, disse o advogado de Maddock, Nick Somberg. “Ela não tem medo. É lindo. É como uma justiça poética. É justiça parcial para ela. O resto virá quando o caso for arquivado. Acho que a única razão pela qual essas acusações foram feitas foi para impedir que Trump vencesse em Michigan. Eles falharam, e é hora de aceitar a perda e deixar isso passar.”

Quando enviado por e-mail para comentar, Haggard enviou uma resposta automática dizendo que estava indo para Lansing para dar seu voto eleitoral em Trump e que solicitava doações para cobrir contas legais, dizendo: “ENVIE-ME ALGUM DINHEIRO”.

Em Nevada, os eleitores falsos que se tornaram reais são o presidente estadual do Partido Republicano, Michael McDonald, e Jesse Law, o presidente do Partido Republicano no condado de Clark, onde vive 70% da população do estado.

Ambos foram acusados ​​pelo procurador-geral de Nevada, Aaron Ford, um democrata. Ford apresentou novamente as acusações criminais na semana passada em Carson City, capital do estado, depois que um juiz de Las Vegas rejeitou a acusação original, concluindo que ela foi apresentada na jurisdição errada.

Os cinco eleitores falsos que se tornaram reais na Pensilvânia são Bill Bachenberg, um doador do Partido Republicano que esteve ligado a esforços em vários estados para violar os sistemas eleitorais depois de 2020, na esperança de provar as alegações de fraude de Trump; a vice-presidente estadual do Partido Republicano, Bernadette Comfort; e Ash Khare, Patricia Poprik e Andrew Reilly, que foram autoridades locais do Partido Republicano.

Eles não foram acusados ​​porque os certificados falsos que assinaram em 2020 continham linguagem evasiva dizendo que eles só agiriam no caso de Trump vencer no tribunal.