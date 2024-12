Troy Aikman espera uma carreira ‘infernal’ na NFL de Shedeur Sanders, ‘I Love His Game’

TMZSports. com

Se Troy Aikman estivesse comandando um time da NFL, ele claramente não teria escrúpulos em entrar na temporada de 2025 com Shedeur Sanders sob o centro … andaime TMZ Esportes ele adora o jogo do Colorado QB.

Aikman não escondeu isso durante uma conversa conosco esta semana … explicando que ele é fã de Sanders desde que o jovem de 22 anos dominava os campos de futebol do ensino médio.

“Acho que ele é um quarterback da franquia”, disse Aikman, que jogou com o pai de Shedeur, Deion Sanders na década de 1990. “Eu amo o jogo dele.”

Apesar de apresentar alguns números espalhafatosos tanto em Jackson State quanto em Colorado, há surpreendentemente muitos fãs e especialistas que não parecem tão convencidos do chamador de sinal dos Buffs. Na verdade, ele está classificado apenas como No. 23 é um especialista em draft da NFL Dan Brugler de Quadro Grande 2025 .

Mas com certeza parece que Aikman não teria problemas em selecioná-lo se ele fosse o gerente geral de um time da NFL em alta no dia do draft.