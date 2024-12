Trump diz que Bill Gates pediu para se encontrar em aparente mensagem a Musk

CNN

Numa mensagem que parecia ser uma comunicação privada a Elon Musk, o presidente eleito Donald Trump disse numa publicação nas redes sociais na sexta-feira que o fundador da Microsoft, Bill Gates, pediu para se encontrar com ele.

“Onde você está? Quando você vem para o ‘Centro do Universo’, Mar-a-Lago. Bill Gates pediu para vir esta noite. Sentimos sua falta e x! A virada de ano vai ser INCRÍVEL!!! DJT”, escreveu Trump no post Truth Social.

Gates entrou em contato com a transição de Trump sobre um possível encontro com Trump, disse uma pessoa familiarizada com as negociações à CNN, mas no momento não está claro se os dois se encontrarão. Trump se reuniu com vários CEOs de tecnologia e líderes empresariais em sua casa desde que venceu as eleições de novembro. A CNN entrou em contato com Gates para comentar.

A mensagem parece incluir uma referência ao filho de Musk, X Æ A-Xii, a quem Musk se refere coloquialmente como X. A postagem surge no momento em que Musk, a quem Trump nomeou como co-líder de sua iniciativa de eficiência governamental, atraiu novas críticas de leais Apoiadores de Trump por seu apoio ao programa de vistos que permite que trabalhadores estrangeiros altamente qualificados imigrem para os EUA.

Trump e Gates reuniram-se pela primeira vez em dezembro de 2016, quando Trump se preparava para assumir o cargo pela primeira vez.

Desde a vitória eleitoral de Trump no mês passado, vários CEOs de tecnologia conversaram com Trump ou visitaram-no em Mar-a-Lago, numa tentativa de obter favores do presidente eleito. Várias empresas da Fortune 500 e outros interesses corporativos também comprometeram milhões para a sua posse.

Os CEOs que se reuniram com Trump apresentaram uma estratégia clara, disseram anteriormente à CNN pessoas familiarizadas com as reuniões. Isso inclui discutir questões que eles sabem que Trump irá gostar – como trazer a indústria e os empregos de volta aos EUA – ao mesmo tempo que abordam potenciais preocupações políticas que têm com a sua nova administração. Muitos desses CEOs procuram as reuniões como uma oportunidade para “começar na página certa”, disse anteriormente à CNN uma fonte familiarizada com o assunto.