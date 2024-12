Trump e Musk desencadeiam um novo tipo de caos em Washington

CNN

–



Bem-vindo à nova Washington de Donald Trump e Elon Musk.

O presidente eleito e o homem mais rico do mundo se uniram na quarta-feira para quebrar um compromisso de gastos de curto prazo orquestrado pelo presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, para manter o governo aberto até o início do novo mandato de Trump.

A medida provisória inclui quase 100 mil milhões de dólares em ajuda aos americanos atingidos por múltiplos desastres nacionais, ajuda económica aos agricultores, um compromisso federal para reconstruir a ponte Francis Scott Key de Baltimore e uma criminalização da pornografia de vingança.

Mas a manobra de bloqueio Trump-Musk mergulhou a capital numa das suas clássicas crises de fim de ano, colocou em extrema dúvida as esperanças de Johnson de manter o seu cargo e ofereceu uma antevisão do caos que poderá agitar-se no segundo mandato de Trump.

A sensação de turbulência foi exacerbada pelo décimo dia consecutivo de perdas no Dow Jones Industrial Average, igualando a marca estabelecida pela administração Ford. As vendas sublinharam um momento nacional volátil e alguns dos desafios económicos que Trump poderá enfrentar depois de a Reserva Federal ter alertado que a inflação irá subir no próximo ano.

A sabotagem da iniciativa de financiamento de Johnson provocou choque e confusão no Capitólio. Mas para muitos dos apoiantes e apoiantes de Trump nos meios de comunicação conservadores que antecipam cortes massivos nos programas federais, o caos é o ponto principal. Mesmo que o impasse conduza a uma paralisação prejudicial do governo, isso pode representar um progresso para alguns, uma vez que o próprio governo é visto com desdém pela direita populista. E ao visar o status quo de Washington antes mesmo de tomar posse, Trump está a fazer exactamente o que disse que faria durante a campanha.

Mas o súbito imbróglio também destacou uma das principais questões que Trump enfrenta no seu segundo mandato: se ele quiser aprovar os cortes de impostos, levar a cabo as reformas da imigração, defender o país e deixar um legado significativo, terá de encontrar uma forma de governar – mesmo que isso o coloque em conflito com os eleitores da base e os ideólogos do MAGA que parecem felizes em queimar o governo.

Um desses mega disruptores é Musk. Em sua biografia do pioneiro da SpaceX, Walter Isaacson descreveu a filosofia do novo superamigo do presidente eleito como “Corra riscos. Aprenda explodindo coisas. Rever. Repita.”

O magnata dos foguetes fez jus a esse mantra na quarta-feira, atacando os planos de Johnson antes do amanhecer. “Este projeto de lei não deveria ser aprovado”, escreveu Musk no X, abrindo uma explosão de 70 postagens que classificou o projeto como cheio de gastos “porcos” e alertando que qualquer pessoa que votasse nele deveria ser descartada nas eleições de 2026.

Musk incitou a oposição ao projeto de lei durante todo o dia, provocando fúria nos meios de comunicação MAGA, antes de Trump e o vice-presidente eleito JD Vance emitirem uma declaração no final da tarde exigindo um projeto de lei simplificado, sem resultados democratas. E exacerbando o pandemônio no Capitólio, acrescentaram outra enorme condição – para o Congresso aumentar o teto de endividamento do governo enquanto Joe Biden ainda for presidente – um enorme desafio a curto prazo.

Não ficou imediatamente claro até que ponto Trump e Musk estavam coordenados. Mas o cronograma da pressão de Musk e a entrada tardia do presidente eleito na briga pública ofereceram uma abertura aos desmoralizados democratas. O deputado nova-iorquino Dan Goldman conjurou um cenário em X claramente calculado para irritar o presidente eleito. “Como o pré-eleito sombra, Elon Musk está agora dando as ordens para a Câmara Rs sobre o financiamento do governo, enquanto Trump se esconde em Mar-a-Lago atrás de seus manipuladores”, escreveu Goldman. “Parece cada vez mais que teremos 4 anos com um oligarca não eleito governando o país puxando as cordas de seu fantoche.”

O senador republicano do Missouri, Josh Hawley, disse a Manu Raju da CNN, depois de falar com o presidente eleito, que Trump foi pego de surpresa por Johnson. Ele disse que Trump “não está familiarizado com isso… e está apenas aprendendo sobre isso… está apenas lendo sobre isso”.

O colapso da lei provisória sobre gastos apresentou a Johnson, Trump e aos Democratas dilemas arriscados.

A menos que Johnson consiga aprovar algum tipo de medida de gastos até sexta-feira à meia-noite, o governo fechará parcialmente.

O cargo de porta-voz de Johnson subitamente corre um enorme perigo depois de ter sido torpedeado por Trump e Musk e porque vários republicanos da Câmara disseram que não apoiariam a sua reeleição.

Uma paralisação do governo poderia ter consequências políticas imprevisíveis, uma vez que prejudicaria muitos americanos, incluindo potencialmente idosos e veteranos que dependem da ajuda do governo, e poderia também encerrar funções federais vitais.

O jogo de poder de Trump é uma aposta, uma vez que desencadeou agora um impasse que poderá prolongar-se até ao próximo ano, ofuscando potencialmente o período que antecede a sua tomada de posse, em 20 de janeiro.

O confronto também é um teste para os democratas. O partido não gostaria que o caos envolvesse os últimos dias de Biden no cargo. Mas têm poucos incentivos para resgatar Trump.

Enquanto os legisladores deixavam o Capitólio na noite de quarta-feira sem certeza do que aconteceria a seguir ou de quando poderiam voltar para casa nas férias, o país mergulhou na primeira crise da segunda era Trump.

O líder republicano cessante do Senado, Mitch McConnell, resumiu a comoção com uma previsão para 2025.

“Ah, é assim que vai ser no próximo ano”, disse ele à sua colega republicana, a senadora Susan Collins, do Maine, enquanto passavam num corredor do Senado.

O tamanho do projeto de lei de Johnson gerou alvoroço na mídia conservadora. Os especialistas do MAGA ficaram especialmente indignados com o fato de os legisladores terem concedido a si mesmos um aumento salarial na medida, semanas após uma eleição que em parte girou em torno da inflação.

Os apoiantes de Trump colocam esta questão: depois de os republicanos terem vencido em 2024 com a promessa de destruir o governo federal e cortar orçamentos, porque é que fariam o seu primeiro acto desde o triunfo de Trump numa clássica onda de gastos de fim de ano?

“Há muito tempo que sou um ‘não’”, disse o deputado republicano Tim Burchett a Jim Acosta, da CNN. O legislador do Tennessee acrescentou: “O presidente Trump tentou mudar as coisas. Eu digo que se vamos aprovar algo, aprove-o cerca de três dias antes do próximo Congresso e entregue-o a Trump e deixe-o cuidar disso.”

Mas muitos republicanos estão preocupados com as implicações políticas de uma paralisação. E presumindo que queiram uma saída, qualquer novo projeto de lei deverá reconhecer as realidades atuais. Os democratas – por mais algumas semanas – controlam o Senado, por isso devem receber algum incentivo para cooperar. E o presidente do Partido Republicano precisará de votos democratas na Câmara devido à sua pequena maioria e à relutância de alguns do seu lado em apoiar quaisquer gastos.

Johnson disse que tentou vender seu projeto de lei a Musk e seu colega copresidente do novo Departamento de Eficiência Governamental de Trump, Vivek Ramaswamy, por meio de uma cadeia de texto. Explicando a “chamada conservadora” por trás de seu plano, ele disse no “Fox & Friends” na manhã de quarta-feira: “Em vez de fazer, você sabe, (líder da maioria democrata no Senado) Chuck Schumer, os gastos de Biden para 2025, empurramos esta decisão para Marchar.” Ele continuou: “Então, a característica é que teremos o Congresso controlado pelos republicanos e Trump de volta à Casa Branca e poderemos decidir os gastos para 2025”.

Mas tudo o que Johnson conseguiu fazer foi colocar o seu próprio emprego em risco.

O deputado do Kentucky, Thomas Massie, disse a Raju da CNN que o presidente da Câmara não conseguiria o seu voto no próximo Congresso, acrescentando que “seria necessário um milagre de Natal” para ele mudar de ideias. E Bryan Lanza, que atuou como conselheiro sênior da campanha de Trump em 2024, disse a Wolf Blitzer da CNN que vários legisladores tinham a mesma opinião. “O presidente da Câmara não tem votos neste momento. Ele precisaria ser salvo por Donald Trump”, disse Lanza.

Mas se Johnson estiver em perigo – poucos dias depois de aparecer no jogo Exército vs. Marinha, numa demonstração de unidade com Trump e Musk, no sábado – o seu destino poderá complicar a grande festa de inauguração de Trump no próximo ano.

Os republicanos estão desesperados por um início rápido para aproveitar ao máximo o ápice do poder de Trump. Uma eleição contundente para presidente da Câmara – como as 15 rodadas necessárias para escolher o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, de curta duração em 2023 – seria contraproducente.

E se Johnson, que foi ele próprio um último compromisso da bancada, não conseguir ser eleito presidente da Câmara, quem poderá?

Numa das suas publicações no X, Musk sugeriu que o melhor caminho para os republicanos seria congelar Washington até que Trump assumisse o cargo. “Nenhum projeto de lei deve ser aprovado (pelo) Congresso até 20 de janeiro”, escreveu ele. Isso criaria uma paralisação do governo que duraria semanas, sobrecarregaria o presidente eleito com uma crise enorme assim que tomasse posse e causaria danos económicos consideráveis. E a maioria republicana na Câmara será ainda menor para iniciar o mandato de Trump do que é agora, tornando ainda mais difícil aprovar qualquer coisa.

A sabotagem de Musk à medida provisória de gastos de Johnson deu aos democratas uma oportunidade antecipada de desferir um golpe na próxima presidência de Trump.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, levantou a situação dos americanos que seriam prejudicados por uma paralisação do governo. “Chegamos a um acordo bipartidário para atender às necessidades do povo americano e fornecer assistência aos agricultores, famílias, crianças, idosos, veteranos, homens e mulheres uniformizados e americanos da classe trabalhadora”, disse o democrata de Nova Iorque. “Os republicanos da Câmara receberam ordens de fechar o governo e prejudicar os americanos comuns em todo o país.”

Os democratas da Câmara se reunirão na manhã de quinta-feira para discutir os próximos passos. Mas a declaração de Jeffries sugere que eles permanecerão firmes e exigirão a retirada de Trump.

Politicamente, há pouco incentivo para que ajudem a libertar Johnson e o presidente eleito do seu canto. Afinal, Trump exigiu que cooperassem na aprovação de um projeto de lei simplificado, sem nenhuma das suas prioridades. E a sua ordem de aumentar o limite máximo da dívida, que se espera que seja alcançado no seu segundo mandato, é uma tentativa transparente de impor o revés político para tal passo ao actual presidente antes de este deixar o cargo e de se poupar. Na verdade, o próprio Trump disse: “Aumentar o limite da dívida não é bom, mas preferimos fazê-lo sob a supervisão de Biden”.

Historicamente, os republicanos tornaram o levantamento do limite de endividamento do governo doloroso para os presidentes democratas – várias vezes levando o país à beira de um desastroso incumprimento da dívida. Então, por que os democratas deveriam ajudar agora?

A Casa Branca disse que cabia aos republicanos resolver a bagunça na Câmara. Mas não há um caminho óbvio para fazer isso, o que significa que Washington está envolta em incertezas antes da temporada de férias.

O senador da Dakota do Norte, Kevin Cramer, disse a Raju que estava frustrado porque Trump não havia deixado seus resultados mais claros antes. E questionado se seria possível aumentar o teto da dívida em apenas dois dias, ele ficou em dúvida.

“Mas, você sabe, é quase Natal, é incrível o que as pessoas podem fazer para voltar para casa.”