Trump está provocando expansão dos EUA no Panamá, Groenlândia e Canadá

O presidente eleito, Donald Trump, parece estar a cogitar uma expansão territorial americana que, se for sério, rivalizaria com a compra da Louisiana ou com o acordo que tirou o Alasca da Rússia.

Na semana passada, ele provocou as autoridades canadianas ao sugerir que os EUA poderiam absorver o seu vizinho do norte e torná-lo o 51º estado. Ameaçou assumir o controlo do Canal do Panamá, a via navegável construída nos EUA e controlada durante um quarto de século pelo seu homónimo centro-americano. E no domingo, ele ressurgiu seu desejo de primeiro mandato de obter a Groenlândia, um território dinamarquês que ele almeja há muito tempo.

Com Trump, as diferenças entre propostas políticas sérias e floreios retóricos destinados a despertar a atenção dos meios de comunicação social ou a energizar a sua base nem sempre são claras. Outras vezes, as suas provocações pareciam ser as salvas iniciais nas suas tentativas de acordo.

Na verdade, quando Trump vocalizou a sua ameaça de retomar o Canal do Panamá neste fim de semana, fê-lo com uma saída para o país evitar a sua ira: taxas mais baixas sobre os navios americanos que utilizam a passagem para viajar entre os oceanos Pacífico e Atlântico.

“Portanto, às autoridades do Panamá, por favor, sejam orientados de acordo”, alertou ele no domingo, durante comentários a ativistas conservadores no Arizona.

Ainda assim, as sugestões são surpreendentemente semelhantes no seu enfoque na expansão da presença dos Estados Unidos no estrangeiro. E para alguém que argumentou durante a campanha que os EUA deveriam recuar na intervenção estrangeira, as ideias carregam ecos modernos da doutrina do Destino Manifesto do século XIX – uma crença no direito divino dos Estados Unidos de se expandirem por todo o continente.

Trump, no domingo à noite, classificou a propriedade da Gronelândia como uma “necessidade absoluta” para “fins de segurança nacional e liberdade em todo o mundo”. A sua proposta para tomar o Canal do Panamá – que ele descreveu como um “bem nacional vital”, embora já tenham passado décadas desde que a América o controlou – reflectiu uma agenda igualmente nacionalista que Trump frequentemente descreve como “América em Primeiro Lugar”.

Falando no Arizona neste fim de semana, Trump também reiterou os planos de designar os cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras, uma distinção que poderia prefaciar o uso da força militar em solo mexicano. Trump ameaçou lançar bombas sobre laboratórios de fentanil e enviar forças especiais para eliminar os líderes do cartel, uma incursão que poderia violar a soberania do México e perturbar as relações com o maior parceiro comercial dos Estados Unidos.

A equipa de transição de Trump recusou-se a esclarecer se estas últimas declarações reflectem ambições genuínas ou outras motivações, em vez disso remeteu a CNN para os seus recentes comentários e publicações nas redes sociais.

Várias pessoas próximas e dentro da transição de Trump não conseguiram identificar as origens do seu súbito interesse nas atividades em curso no Canal do Panamá, um tema que ele não levantou durante a campanha. Um conselheiro, porém, observou que Trump regularmente eleva causas que lhe são trazidas à atenção por pessoas que vão desde amigos de longa data a novos conhecidos, se isso o animar. Desde que venceu as eleições no mês passado, Trump passou a maior parte dos dias entretendo aliados próximos, titãs empresariais, doadores e chefes de estado na sua propriedade em Palm Beach.

Outro conselheiro disse que as preocupações sobre o tratamento dado às empresas norte-americanas no Panamá provavelmente repercutiram em Trump porque “o comércio é a sua prioridade”. Pressionar o Panamá para reduzir as taxas sobre os navios que utilizam o canal também poderia ajudar a compensar um esperado aumento nos custos dos produtos resultante das tarifas que Trump pretende impor aos produtos estrangeiros.

“Eu sempre o levo a sério, mesmo que pareçam um pouco exagerados”, disse o deputado republicano da Flórida, Carlos Gimenez, sobre os comentários de Trump na Fox Business na segunda-feira. “É uma ameaça legítima ao Panamá.”

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, publicou uma longa declaração em espanhol e inglês nas redes sociais, declarando que a propriedade do porto “não é negociável”. Construído na virada do século 20, o canal foi operado pelos EUA até 1999, quando foi totalmente entregue ao Panamá sob um tratado assinado pelo presidente Jimmy Carter duas décadas antes, que garantia o uso perpétuo do canal pelos americanos.

“Quero expressar precisamente que cada metro quadrado do Canal do Panamá e sua área adjacente pertence ao Panamá e continuará pertencendo”, escreveu Mulino.

A resposta pouco fez para desencorajar Trump e seus aliados, que responderam com memes e imagens nas redes sociais dobrando sua mais recente causa.

“Bem-vindo ao Canal dos Estados Unidos”, postou Trump no Truth Social, junto com a foto de uma bandeira dos EUA navegando na hidrovia.

Mulino, falando ao colaborador da CNN en Espanol Andres Oppenheimer para uma entrevista que irá ao ar neste domingo, zombou das críticas de Trump de que o Panamá não é capaz de garantir a operação do canal. “Isso é uma manifestação de grosseira ignorância da história. O canal celebrará 25 anos sob mãos panamenhas, sob administração panamenha, em 31 de dezembro”, disse ele, destacando o trabalho, incluindo um projeto de expansão, que o Panamá realizou desde que os EUA o entregaram, o que, segundo ele, “deixa um investimento multimilionário lucros para a nossa economia nacional.”

A proposta de Trump para comprar a Gronelândia à Dinamarca, que ele fez pela primeira vez no seu primeiro mandato, foi igualmente rejeitada.

O primeiro-ministro do território autónomo dinamarquês, Mute Egede, disse numa publicação no Facebook na segunda-feira: “A Gronelândia é nossa” e “não estamos à venda e nunca estaremos à venda”.

O gabinete da primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen – que qualificou de “absurda” a sugestão de Trump no primeiro mandato de que a Gronelândia poderia ser comprada – fez eco a Egede.

“O governo está ansioso para trabalhar com o novo [Trump] administração. Numa situação política de segurança complexa como a que vivemos atualmente, a cooperação transatlântica é crucial”, afirmou um comunicado de segunda-feira. “No que diz respeito às declarações sobre a Gronelândia, o Gabinete do Primeiro-Ministro não tem comentários além da referência ao que foi declarado pelo Primeiro-Ministro da Gronelândia sobre a Gronelândia não estar à venda, mas aberta à cooperação”, acrescentou o comunicado.

Trump discutiu a ideia pela primeira vez em privado e confirmou-a publicamente em 2019, embora tenha minimizado o seu interesse.

“Estrategicamente é interessante e teríamos interesse, mas vamos conversar um pouco com eles”, disse na época. “Não é o número um na lista de prioridades, posso garantir isso.”

No entanto, ele ressurgiu a ideia no domingo em um comunicado à imprensa anunciando o cofundador da PayPay, Ken Howery, como sua escolha para servir como embaixador na Dinamarca.

A proposta de Trump de anexar o Canadá parece muito menos séria e mais uma provocação pública ao primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, depois de os dois jantarem recentemente em Mar-a-Lago. O presidente eleito, porém, continuou a provocar a ideia nas redes sociais.

“Acho que é uma ótima ideia”, escreveu ele em um post recente.

O episódio decorre de outra provocação de Trump, esta para implementar tarifas de 25% sobre mercadorias originárias do Canadá e do México, o que ilustra a sua abordagem nas negociações com líderes estrangeiros.

Em muitos aspectos, a aposta produziu o resultado pretendido: os líderes de ambos os países procuraram imediatamente uma audiência com Trump para reafirmar o seu compromisso de ajudar os EUA em questões fronteiriças. E proporcionou um caminho inicial para Trump reivindicar a vitória sobre um alvo estrangeiro.

“O presidente Trump está protegendo a fronteira”, escreveu sua equipe de transição em um comunicado recente, “e ele ainda nem assumiu o cargo”.