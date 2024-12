Trump promete ‘contratar americanos’. Seus negócios continuam contratando trabalhadores estrangeiros convidados

CNN

O presidente eleito, Donald Trump, prometeu durante a campanha fazer tudo o que estiver ao seu alcance para beneficiar os trabalhadores americanos. “Vamos construir a American, comprar a American e contratar a American”, ele disse durante um comício em agosto.

Apesar dessa promessa, as próprias empresas de Trump procuraram contratar mais trabalhadores estrangeiros convidados este ano do que em qualquer outro ano registado, de acordo com uma análise da CNN aos dados laborais do governo. Empresas ligadas a alguns dos principais apoiadores políticos e escolhas do governo de Trump também receberam luz verde para contratar trabalhadores convidados este ano.

Os negócios de Trump, incluindo o Mar-a-Lago Club, alguns dos seus campos de golfe e uma adega na Virgínia, aumentaram colectivamente a sua dependência de trabalhadores estrangeiros temporários ao longo dos anos.

Só este ano, as empresas de Trump receberam aprovação do governo dos EUA para contratar 209 trabalhadores estrangeiros, quase o dobro do número de trabalhadores que as suas empresas receberam permissão para contratar há cerca de uma década.

Os trabalhadores incluem cozinheiros, governantas, servidores e recepcionistas.

Trump disse que a natureza sazonal de alguns de seus clubes exige alguns empregos temporários que os americanos que procuram trabalho em tempo integral relutam em aceitar. A Forbes informou pela primeira vez na sexta-feira que as empresas de Trump contrataram mais trabalhadores estrangeiros do que nunca em 2024.

Alguns ex-funcionários do clube Trump que falaram à CNN sob condição de anonimato disseram que Trump poderia atrair mais americanos para esses cargos temporários em suas propriedades se seus negócios aumentassem os salários dos cargos ou oferecessem outras vantagens.

Elon Musk, que gastou centenas de milhões de dólares para ajudar a eleger Trump, é o CEO da Tesla, que só este ano solicitou e recebeu permissão do governo dos EUA para contratar cerca de 2.000 trabalhadores estrangeiros altamente qualificados. A startup Neuralink de Musk, bem como a X Corp, também receberam aprovação para esses trabalhadores.

Subsidiárias de empresas dirigidas por Howard Lutnick, escolhido por Trump para secretário do Comércio, bem como outra dirigida por Frank Bisignano, escolhido por ele para comissário da Administração da Segurança Social, também receberam aprovação para contratar trabalhadores estrangeiros convidados este ano.

A maioria dos trabalhadores convidados nas propriedades de Trump receberam vistos de trabalho dos EUA através do programa H-2B, que permite aos empregadores contratar estrangeiros quando não há americanos suficientes que sejam capazes, dispostos, qualificados e disponíveis para fazer algum trabalho temporário. Embora milhares de empresas norte-americanas utilizem trabalhadores convidados, o processo de contratação pode ser complicado.

As práticas de contratação em algumas das empresas de Trump colocam-nas em conflito com alguns dos aliados do novo presidente, que apelaram ao governo para reverter o programa de vistos.

O Projeto 2025, um plano conservador escrito por dezenas de ex-funcionários da administração Trump, apelou ao Congresso para limitar imediatamente o programa H-2B e estabelecer uma “redução gradual e previsível” nos próximos anos. Essa proposta apareceu numa secção que defendia que os EUA “devem colocar os interesses dos trabalhadores americanos em primeiro lugar”. Trump distanciou-se do Projeto 2025 durante a campanha, mas desde então escolheu um coautor para liderar o Gabinete de Gestão e Orçamento.

Nem a Organização Trump nem as empresas ligadas a alguns dos principais apoiadores políticos e escolhas do governo de Trump responderam aos pedidos de comentários.

Mark Krikorian, diretor executivo do Centro de Estudos de Imigração, um grupo de reflexão que apoia controlos mais rigorosos da imigração, disse que os programas de trabalhadores estrangeiros convidados podem beneficiar “as empresas às custas dos trabalhadores”.

Krikorian, que apoia Trump, disse que não culpa empresas individuais, como os clubes de Trump, por usarem os programas. No entanto, ele disse que esses programas, especialmente os vistos H-2B, minam o poder de negociação dos trabalhadores americanos em certos lugares e impedem as empresas de serem criativas na atração de candidatos a empregos nacionais. Ele disse que a indústria hoteleira poderia criar um programa americano de trabalhadores convidados, por exemplo, que atraia jovens de locais nos EUA com menos empregos sazonais para esses cargos, oferecendo passagens aéreas e hospedagem gratuitas.

“Esses programas deveriam existir?” Krikorian perguntou. “Na maioria dos casos, a resposta é não.”

Outros defenderam a prática de utilizar trabalhadores estrangeiros convidados, especialmente em locais como o sul da Florida, onde turistas e residentes sazonais conhecidos como “pássaros da neve” impulsionam a actividade na indústria hoteleira durante o Inverno.

A hospitalidade durante o inverno “é uma loucura”, disse Julia Dattolo, CEO da CareerSource Palm Beach County, que conecta empregadores com trabalhadores qualificados no condado onde o Mar-a-Lago Club de Trump está localizado.

Dattolo disse que dezenas de clubes de campo e empresas no condado utilizam trabalhadores convidados, embora ela tenha dito que antes de contratar estrangeiros, as empresas devem anunciar os empregos aos trabalhadores americanos.

“Torna-se um desafio preencher esses empregos, especialmente com o baixo desemprego e o custo de vida aqui”, disse ela.

Chloe East, professora associada de economia na Universidade do Colorado Denver que estudou política de imigração, disse que o mercado de trabalho dos EUA depende de trabalhadores nascidos no estrangeiro para determinados empregos.

“Trump, tal como muitos políticos, usa os imigrantes como bode expiatório para os problemas económicos… e para as más condições do mercado de trabalho para as pessoas nascidas nos EUA, mas ao mesmo tempo também compreende que os imigrantes são partes fundamentais do mercado de trabalho e utiliza-os como trabalhadores. em seus negócios”, disse East.

Embora grandes revisões dos actuais programas de trabalhadores convidados do país exijam uma lei do Congresso, a futura administração Trump poderia tomar posições mais duras sobre várias formas de imigração autorizada e não autorizada, que East disse que poderia revelar-se “imensamente prejudicial” para várias empresas dos EUA.

Durante o primeiro mandato de Trump, o Departamento de Segurança Interna por vezes aumentou o número de estrangeiros que as empresas podiam contratar para trabalho sazonal, embora a agência também tenha anunciado em 2018 que deixaria de permitir que os haitianos obtivessem vistos agrícolas temporários e sazonais (os haitianos são agora elegível). Durante a pandemia de Covid-19, a administração Trump procurou reverter os vistos disponíveis para pessoas no exterior, citando o elevado desemprego nos EUA.

A visão de Trump, Make America Great Again, depende de as empresas colocarem os trabalhadores americanos em primeiro lugar. Ele zombou de empresas que terceirizam empregos e transferem a produção para fora do país. O foco das suas críticas, no entanto, tem sido os imigrantes indocumentados no país, e não os trabalhadores abrangidos por programas de vistos.

A Organização Trump tem uma longa história de utilização de trabalhadores estrangeiros convidados.

O Departamento do Trabalho publica dados detalhados de trabalhadores convidados desde 2008 para vários tipos de vistos. Naquela época, as empresas de Trump solicitaram e receberam aprovação do governo para contratar trabalhadores estrangeiros para mais de 2.100 cargos.

O número de trabalhadores convidados contratados pelas entidades Trump tem aumentado constantemente ao longo dos anos. Suas empresas contrataram cerca de 100 estrangeiros em 2008. Esse número cresceu para mais de 200 aprovações de trabalhadores convidados em cada um dos últimos dois anos.

Esses cargos de trabalhadores convidados oferecem salários modestos, acima do salário mínimo. Por exemplo, bartenders e garçons em Mar-a-Lago contratados através do programa este ano ganham cerca de US$ 16 por hora com direito a horas extras, aumentos e bônus, de acordo com dados do governo. Os cargos também exigem testes de drogas pré-contratação, verificação de antecedentes, “aparência profissional” e habilidade de falar inglês.