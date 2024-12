UFC 310: Alexandre Pantoja x Kai Asakura transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo para o evento UFC 310 de sábado, que acontece na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O último evento pay-per-view do UFC de 2024 será encabeçado pelo campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja, defendendo o ex-campeão do RIZIN e estreante promocional Kai Asakura.

Junte-se a Mike Heck, Jed Meshew, do MMA Fighting, e outros convidados especiais para assistir ao UFC 310 enquanto o card principal acontece.

No co-evento principal, uma batalha crucial de pesos meio-médios invictos compete em um confronto entre o desafiante número 1, enquanto Shavkat Rakhmonov enfrenta Ian Machado Garry em uma disputa de cinco rounds.

O UFC 310 também inclui uma revanche no peso pesado entre o ex-campeão interino Ciryl Gane e Alexander Volkov, além de uma luta no peso pena entre Bryce Mitchell e Kron Gracie.

O card principal do UFC 310 começa com um confronto de 145 libras para os fãs, com Nate Landwehr enfrentando Doo Ho Choi.

Assista à festa de observação do UFC 310 do MMA Fighting começando às 21h45 ET / 18h45 PT.