A primeira luta de Molly McCann em 2025 está marcada.

Na quarta-feira, o UFC anunciou lutas adicionais para o UFC Londres, no dia 22 de março, na O2 Arena. McCann enfrentará Istela Nunes no peso palha do evento.

McCann busca se recuperar de sua primeira derrota até 115 libras, decisão unânime contra Bruna Brasil no UFC 304, em julho. “Meatball” entrou na luta como grande favorito após uma enfática vitória por finalização no primeiro round sobre Diana Belbita no UFC Vegas 85, em fevereiro.

Nunes faz sua quinta participação no octógono, mas em busca da primeira vitória promocional. Nunes foi interrompido em três das quatro derrotas no UFC, incluindo uma derrota por nocaute técnico por lesão de 34 segundos para Victoria Dudakova em julho de 2023.

Outras lutas adicionadas ao retorno do UFC no Reino Unido incluem uma disputa de peso médio entre Christian Leroy Duncan e Andrey Pulyaev, Alonzo Menifield x Oumar Sy na luta dos meio-pesados, e Shauna Bannon enfrentando Puja Tomar no peso palha.