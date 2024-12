Uncisal publica edital para professor substituto de medicina e enfermagem

A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) publicou nesta sexta-feira (27) o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professor substituto a ser admitido nos termos das leis nº 6.436/2003, 8.623/2022 e 7.966/2018. São ofertadas 15 vagas, sendo 13 para o curso de medicina e 2 vagas para o curso de enfermagem. As inscrições estarão abertas até o dia 16 de janeiro, e podem ser feitas através do endereço eletrônico https://selecao.uncisal.edu.br/processoseletivo/64/.

Poderão se candidatar à seleção brasileiros ou estrangeiros legalizados no Brasil, pessoas que estejam em situação de regularidade com a legislação em vigor no que diz respeito às obrigações eleitorais e deveres militares (para os candidatos do sexo masculino). Os títulos de graduação e pós-graduação devem ser reconhecidos em nível nacional, e, quando obtidos no exterior, devem ser devidamente convalidados.

De acordo com o edital, caso o candidato seja servidor da administração direta ou indireta da união, dos estados e dos municípios, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, deverá comprovar a não acumulação ilícita de cargos e que não ocupe cargo efetivo de dedicação exclusiva das carreiras de magistério.

A contratação por tempo determinado visa a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes da Lei Nº 7.966/ 2018, sendo objeto deste PSS a disponibilização das vagas de acordo com o quadro no Anexo I. 3.2 do edital. Não haverá segunda chamada e o critério de nomeação de todos os candidatos habilitados obedecerá à ordem de classificação de acordo com o quadro de pontuação final.

A remuneração será de acordo com as Leis nº 6436/2003 e nº 8.623/2022, destinada ao cargo de professor auxiliar, com remuneração de R$ 7.233,17 para o regime de 40 horas/aula semanais.

A seleção será realizada em duas fases. Na primeira os candidatos serão submetidos a uma avaliação didática, constando de uma aula expositiva em nível de graduação, com duração entre 30 a 45 minutos, de acordo com os itens descritos no anexo Anexo III do edital. Já na segunda fase (Prova de Títulos), a comissão organizadora avaliará os documentos comprobatórios enviados pelo candidato no ato da inscrição que será pontuado de acordo com o quadro do Anexo II do edital disponível no site da Uncisal.