Veja Alex Pereira dominar os filhos na briga de travesseiros durante a festa de Natal

Campeonato Pillow Fight, abram caminho para o seu futuro astro Alex Pereira.

O campeão meio-pesado do UFC comemorou o Natal com seus filhos e amigos em Danbury, Connecticut, esta semana e se divertiu “competindo” contra seus filhos em lutas de travesseiros. Como era de se esperar, o nocauteador brasileiro — que quase deu um soco nos filhos durante uma pegadinha em 2023 — derrubou todo mundo.

Assista a ação abaixo.

Falando mais sério agora, “Poatan” aguarda o UFC definir seu futuro dentro do octógono.

O ex-campeão das duas divisões do GLORY defendeu seu título do UFC três vezes em 2024, finalizando Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree, e era esperado que enfrentasse Magomed Ankalaev em 2025.

“Poatan”, no entanto, publicou no início deste mês que Ankalaev não seria o próximo na fila, o que levou a uma resposta imediata do russo.

Não será Ankalaev! — Alex “Poatan” Pereira (@AlexPereiraUFC) 19 de dezembro de 2024

Ankalaev não perde há 13 lutas consecutivas no UFC, incluindo nocautes sobre Johnny Walker, Anthony Smith e Ion Cutelaba, mas teve um empate dividido sem brilho ao enfrentar Jan Błachowicz pelo cinturão vago em dezembro de 2022. Ankalaev venceu Aleksandar Rakic ​​por decisão em sua aparição mais recente no octógono.