Alexander Volkov não foi a única pessoa chateada com a polêmica derrota por decisão dividida para Ciryl Gane no UFC 310.

Quando o peso pesado russo deixou a jaula enojado depois que os dois juízes deram a luta a Gane com um par de 29-28, ele foi recebido pelo CEO do UFC, Dana White, que aparentemente ficou igualmente chateado com o resultado. White disse a Volkov enfaticamente que ele merecia a vitória, o que foi fortemente ecoado pela reação da multidão quando a decisão foi anunciada.

Por meio de um tradutor, White explicou seu desdém pela decisão com a esperança de poder de alguma forma compensar Volkov no futuro.

“Você foi fodido”, disse White em um vídeo postado pela ESPN. “É horrível. Não sei o que faremos, mas tentaremos consertar isso para você. A porra da arena inteira pensou que você venceu a luta. Eles estragaram tudo. Falarei com você daqui a pouco. Peço desculpas.”

Um abatido Volkov ficou surpreso depois de parecer ter feito o suficiente para garantir a vitória com um segundo round forte e, em seguida, fechar a luta em cima de Gane, depois que o ex-campeão interino dos pesos pesados ​​passou grande parte dos cinco minutos finais esperando por uma potencial kimura. submissão que nunca se materializou.

Até Gane ficou surpreso com a decisão, pois saiu imediatamente do octógono, mas depois voltou para a entrevista pós-luta com o comentarista do UFC Joe Rogan.

Após sua conversa com White fora da jaula, Volkov falou aos repórteres sobre sua raiva em relação aos juízes que lhe custaram a luta e potencialmente uma grande oportunidade em sua próxima luta, porque o vencedor poderia estar em posição de desafiar o campeão interino dos pesos pesados, Tom Aspinall, em 2025.

“Foi uma decisão idiota, com certeza”, disse Volkov. “Não sei o que vamos fazer com a decisão, tenho certeza absoluta que venci a luta. Fiz muito mais que Gane em toda a luta.

“Não sei quem marcou essa luta com ele, quem são os juízes, como eles decidem isso… Não vejo nenhum dano dele para mim e não entendo porque ele venceu a luta.”

A decisão dividida encerrou a sequência de quatro vitórias consecutivas de Volkov, que incluiu vitórias sobre Sergei Pavlovich e Tai Tuivasa ao longo do caminho.

Agora Volkov tem que esperar e ver o que o UFC faz para “consertar”, mas resta saber se isso será uma compensação monetária ou talvez ainda lhe oferecerá uma luta maior quando ele retornar à ação no próximo ano.