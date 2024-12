Washington

CNN

–



O presidente eleito, Donald Trump, repetiu inúmeras alegações falsas durante uma entrevista que foi ao ar no domingo no programa “Meet the Press” da NBC – incluindo a sua velha mentira de que os EUA são o único país do mundo com cidadania de nascença.

Trump reiterou a sua intenção de tentar acabar com a cidadania por nascença, na qual, ao abrigo da 14.ª Emenda à Constituição, é concedida a cidadania automática a alguém nascido nos EUA, mesmo que os seus pais não sejam cidadãos. E ele afirmou: “Somos o único país que tem isso”.

Isto não é verdade; A CNN e vários outros meios de comunicação já desmentiram a afirmação quando Trump a fez durante a sua campanha presidencial em 2015 e durante a sua primeira presidência em 2018. Cerca de três dezenas de países fornecem cidadania automática a pessoas nascidas no seu solo, incluindo os vizinhos dos EUA, Canadá e México, e a maioria. dos países sul-americanos.

Aqui estão algumas outras afirmações falsas e enganosas que Trump fez na parte da entrevista que a NBC transmitiu na televisão na manhã de domingo. (A CNN ainda não revisou os trechos adicionais da entrevista que a NBC divulgou online.)

Crime: Trump afirmou falsamente: “A criminalidade atingiu o nível mais alto de todos os tempos”. Isso está longe de ser verdade. As taxas de crimes violentos e de crimes contra a propriedade caíram drasticamente nos EUA desde o início da década de 1990 e estão muito abaixo dos máximos históricos. Dados do FBI mostram que a criminalidade diminuiu novamente em 2023.

As tarifas de Trump: Trump afirmou falsamente sobre as tarifas que impôs durante sua primeira presidência: “Elas não custam nada aos americanos”. Estudo após estudo, incluindo um da Comissão bipartidária de Comércio Internacional dos EUA, do governo federal, descobriu que os americanos arcaram com quase todo o custo das tarifas de Trump sobre os produtos chineses. As tarifas são pagas pelos importadores dos EUA, e não pelos exportadores estrangeiros, como Trump afirma regularmente, e é fácil encontrar exemplos específicos de empresas que repassaram o custo das tarifas aos consumidores dos EUA.

Trump e a inflação: Trump afirmou falsamente que, durante a sua presidência, “não tivemos inflação”. Na verdade, a inflação acumulada durante a presidência de Trump foi de cerca de 8%.

Biden e a inflação: Trump afirmou falsamente que a inflação estava tão baixa durante a sua presidência que a administração Biden “não teve inflação durante um ano e meio – duraram quase dois anos, apenas com base no que eu tinha criado”. Na realidade, houve uma inflação acumulada de cerca de 14% durante os primeiros dois anos de Joe Biden como presidente; o pico da inflação mensal da era Biden, 9,1%, ocorreu em junho de 2022, durante os primeiros dois anos.

As eleições de 2020: Trump reiterou vagamente sua mentira de que era o verdadeiro vencedor das eleições de 2020, dizendo: “Acho que é um argumento fácil, foi realmente comprovado de forma ainda mais conclusiva pela vitória que tive nesta”. A sua vitória legítima nas eleições de 2024 não faz nada para validar as suas alegações de que as eleições de 2020 foram roubadas,

Migrantes e assassinos: Trump repetiu a sua frequente afirmação falsa de que houve “13.099 assassinos libertados no nosso país nos últimos três anos”. Na realidade, como observaram o Departamento de Segurança Interna e especialistas independentes, esse número oficial refere-se a imigrantes com condenações por homicídio nos EUA hoje, que entraram no país ao longo de décadas, inclusive durante a administração do próprio Trump, e não durante os últimos três anos ou apenas sob a administração Biden. Você pode ler mais aqui.

Venezuela, migração e prisioneiros: Trump repetiu a sua história habitual sobre como a Venezuela supostamente esvaziou as prisões para permitir que criminosos migrassem para os EUA. Trump nunca corroborou esta afirmação, e especialistas disseram à CNN, PolitiFact e FactCheck.org que não viram nenhuma evidência de que isso seja verdade.

A União Europeia e o comércio: Trump repetiu uma afirmação falsa que tem feito repetidamente sobre os países europeus e o comércio: “Eles não levam os nossos carros, não levam os nossos produtos alimentares, não levam nada”.

Nada disso é verdade.

Os EUA exportaram cerca de 368 mil milhões de dólares em bens para a União Europeia em 2023 (enquanto importaram cerca de 576 mil milhões de dólares da UE nesse ano), mostram os números federais dos EUA. De acordo com um relatório de dezembro de 2023 da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, a UE é o segundo maior mercado para as exportações de veículos dos EUA – importando 271.476 veículos dos EUA em 2022, avaliados em quase 9 mil milhões de euros. (Alguns destes são veículos fabricados por fabricantes de automóveis europeus em fábricas nos EUA.) E o governo dos EUA afirma que a UE foi o quinto maior mercado de exportação em 2022 para produtos agrícolas e afins dos EUA, atrás da China, Canadá, México e Japão.

Trump e Obamacare: Trump afirmou: “Fui eu quem salvou o Obamacare”. Isso é, na melhor das hipóteses, enganoso. Como presidente, Trump tentou revogar o Obamacare, mas falhou porque os republicanos no Congresso não conseguiram reunir votos suficientes para acabar com a lei em 2017. Depois disso, ele e os seus responsáveis ​​tomaram muitas medidas para enfraquecer a lei, embora tenham continuado a operar as bolsas do Obamacare – e recusaram-se a defender várias disposições centrais da lei num processo movido por uma coligação de estados liderados pelos republicanos, argumentando em vez disso que partes fundamentais do Obamacare deveriam ser invalidadas. Você pode ler mais aqui de Tami Luhby da CNN.