Veteranos da Contender Series de Dana White suspensos por falha em testes de drogas

Dois lutadores que apareceram no Contender Series de Dana White na temporada passada foram suspensos pela Comissão Atlética do Estado de Nevada por falha nos testes de drogas.

Os lutadores em questão são Abdellah Er-Ramy e Francisco Mazzeo, que na verdade perderam as lutas no programa e agora enfrentam suspensão da comissão por uso de substâncias proibidas.

Os acordos de adjudicação aprovados para ambos os lutadores foram anunciados na terça-feira durante uma reunião mensal da comissão em Nevada.

Er-Ramy, que caiu para Torrez Finney, signatário do UFC, por nocaute no primeiro round em outubro, foi suspenso nove meses depois de testar positivo para Drostanolona – um esteróide anabolizante – e seus metabólitos após um teste de drogas administrado no dia de sua luta em outubro. 1.

Como resultado, Er-Ramy foi suspenso por nove meses e multado em US$ 750, além de US$ 157,04 em custas judiciais. Ele estará elegível para competir novamente após 30 de junho de 2025 e será obrigado a passar por testes de drogas adicionais se competir em Nevada novamente.

Enquanto isso, Mazzeo, que sofreu uma derrota para Kevin Christian em setembro, também aceitou uma suspensão de nove meses depois de testar positivo para GW1516 – um modulador metabólico sempre proibido para atletas – e seus metabólitos. A prova foi aplicada no dia 24 de setembro, data de sua luta no The Contender Series.

A comissão concedeu-lhe a suspensão de nove meses, juntamente com US$ 750 em multas e US$ 157,04 em custas judiciais. Ele estará elegível para competir novamente após 23 de junho de 2025 e, assim como Er-Ramy, será obrigado a passar por testes adicionais de drogas antes de poder competir novamente em Nevada.

Um terceiro lutador, Quemuel Ottoni, também estava na pauta, mas seu item foi adiado para a reunião de janeiro. Ottoni desistiu de sua luta no The Contender Series pouco antes de caminhar até a jaula para enfrentar Kody Steele.

Após o cancelamento da luta, Steele teve que ser remarcado contra um oponente diferente, mas ainda assim fez o trabalho para ganhar um contrato com o UFC.

Ottoni só saberá seu destino na comissão em janeiro.