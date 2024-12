Víctor Velázquez: É sempre uma vingança contra a América

Em conversa com a ESPN, o presidente do Cruz Azul aceitou que as estatísticas contra o América marcam uma tendência, mas o atual time de cimento chega renovado

MÉXICO — Cruz Azul Ele está há 25 anos sem vencer América em uma série de Ligae embora apenas uma chave perdida por La Maquina – a Final do último torneio – tenha ocorrido na atual gestão, o presidente do cimento, Victor Velázquezsabe que jogar contra os Eagles é sempre uma vingança.

A informação foi revelada pelo engenheiro Velázquez Rangel em entrevista exclusiva para ESPNde frente para Semifinais do Abertura 2024 contra o clube azulcrema.

“Sempre enfrente o América É uma vingança e, acima de tudo, um show muito agradável é proporcionado aos fãs. Eu acho que América Tem grandes jogadores, um grande time, um grande treinador, uma grande instituição e bom, nós também temos a nossa coisa e vamos competir e mostrar aos torcedores que os jogadores representam essa grande instituição que é Cruz Azul“ele disse nesta terça-feira ao ESPN.

Víctor Velázquez espera que Cruz Azul e América dêem um grande show para a torcida. Imago7

“As estatísticas mostram sempre uma tendência, mas acredito que a equipa está renovada, temos uma nova cara de equipa e não posso ficar a pensar no passado, temos que pensar no presente e no futuro, que é o que estamos a construir. por.” esta instituição, por esta grande equipe e pela grande torcida que temos. Não podemos focar no passado, agora é o presente, como o time está jogando, o quanto todo o time está comprometido, com suas famílias e com os torcedores acima de tudo.”

Após o histórico torneio de Cruz Azul com 42 pontos, tornando-se assim a equipe mais eficaz em torneios curtos, Victor Velázquez Sabe que a única coisa que importa é vencer o campeonato.

“O título. O décimo é o que adoraríamos porque depois de ser o time com mais gols, com expectativa de gols de 32,2, que é muito alta, e expectativa de gols contra de 13,2, também é espetacular. Acredito que quando você tem esses indicadores é para o time ser campeão, nós adoraríamos. Há equipas opostas que também são muito boas, com bons elementos, América, Monterreio mesmo São Luísisso é bom, bem, vamos ver quem conseguimos, agora com América passar no primeiro teste, que vai ser muito, muito interessante e acima de tudo muito agradável para o show e para os fãs”, expressou.

“Esperemos que isso Cruz Azulque fez história na forma como é jogado, nestes indicadores que estamos a referir, que culmina com o décimo porque acredito que seria um ano inesquecível para a equipa, para a instituição, para os adeptos e acredito isso para o futebol mexicano”.