Vídeo da pesagem do UFC Tampa – MMA Fighting

Na pesagem do UFC Tampa, todos os 26 lutadores do card de luta do UFC de sábado sobem na balança na sexta-feira na Amalie Arena, em Tampa, Flórida, e o MMA Fighting tem transmissão ao vivo do evento, que você pode assistir acima.

Na luta principal, os pesos meio-médios Colby Covington e Joaquin Buckley terão que atingir o peso contratado de 171 libras.

O vídeo oficial da pesagem do UFC Tampa começa às 9h ET.

O vídeo cerimonial da pesagem do UFC Tampa começa às 16h, horário do leste dos EUA.

Confira abaixo o resultado da pesagem do UFC Tampa.

Cartão principal (ESPN2/ESPN+ às 22h ET)

Colby Covington x Joaquin Buckley

Filhote Swanson x Billy Quarantillo

Manel Kape x Bruno Silva

Vitor Petrino x Dustin Jacoby

Adrian Yanez x Daniel Marcos

Navajo Stirling vs. Tuco Tokkos

Preliminares (ESPN2/ESPN+ às 19h ET)

Michael Johnson x Ottman Azaitar

Joel Álvarez vs. Navio Klose

Sean Woodson x Fernando Padilla

Miles Johns x Felipe Lima

Miranda Maverick vs. Jamey-Lyn Horth

Davey Grant x Ramon Taveras

Josefine Knutsson vs. Pier Rodríguez