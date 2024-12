Vila Mágica: Roda gigante e carrossel gratuitos para toda família no Penedo Luz

Quem já visitou o Penedo Luz, com certeza, se deparou com a Vila Mágica, um parquinho temático com roda gigante e carrossel de carrinhos instalado na Praça 12 de Abril.

A atração é totalmente gratuita e alegra crianças, jovens e adultos. Além de diversão, todos têm o privilégio de contemplar, através da roda gigante, toda a decoração do Penedo Luz que, neste ano, está ainda mais linda, especial e colorida.

Ainda dá tempo de curtir a atração. No mês de dezembro, o parquinho temático do Penedo Luz funcionará nos dias 27, 28, 29 e 31. Já em janeiro de 2025, nos dias 03, 04 e 05, sempre das 17h às 22h.

Mais atrações

Jardineira Animada: A atração proporciona alegria, muita música e brincadeiras, com um passeio pelas principais avenidas da cidade e animação que fica por conta da Cia Flor do Sertão, grupo teatral infantil. A jardineira estará disponível nos dias 27 e 28, das 18h às 20h, com ponto de embarque na Praça 12 de Abril.

Barco Natalino: A grande novidade do Penedo Luz é o Barco Natalino. Ao mesmo tempo em que o público curte um passeio de barco pelas águas do Rio São Francisco, eles, apreciam, também, de um ângulo privilegiado, a nova iluminação da Rocheira e a decoração de Natal da cidade. A atração estará disponível ao público no dia 29 de dezembro, das 18h às 20h, com concentração no Porto das Balsas.

Papai Noel em sua casinha: O Bom Velhinho espera por toda a família em sua casinha encantada, iluminada e colorida. A casinha está instalada na Praça 12 de Abril, próximo à Igreja Nossa Senhora das Correntes, e funcionará nos dias 27 e 28 de dezembro, sempre das 19h até às 21h30.

Pontos instagramáveis: Além das atrações gratuitas, o Penedo Luz conta, ainda, com espaços instagramáveis iluminados que deixam a experiência do Natal mais especial. Estão disponíveis ao público túnel de luzes, árvore natalina, balão iluminado e muito mais.

Shows musicais: No dia 28 de dezembro, a partir das 21h, os shows musicais ficam por conta dos artistas penedenses Deivinho Playboy e Deyvid Alisson. Vale ressaltar que, o palco do Penedo Luz já recebeu os artistas Kauane Oliver, Bileu do Arrocha, Elaine Nascimento e Art Samba.

O Penedo Luz é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, através das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC Penedo

Fotos Kamylla Feitosa – SEMCLEJ