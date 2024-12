Vinny Magalhães é preso por agressão com arma mortal em Las Vegas

Vinny Magalhães foi preso em Las Vegas no último sábado por agressão com arma mortal e agora enfrenta três acusações criminais.

O MMA Fighting confirmou com registros de prisão e custódia de registros judiciais que Magalhães está atualmente sob custódia no Centro de Detenção do Condado de Clark. De acordo com um relatório inicial da Ag. Fight, o ex-lutador do UFC e PFL teria ameaçado três vítimas com uma arma durante uma discussão doméstica. Nenhum tiro foi disparado e nenhum ferimento foi relatado.

Magalhães, 40 anos, compareceu ao tribunal na terça-feira para sua audiência inicial. Seu próximo comparecimento ao tribunal está marcado para 23 de dezembro. Caso Magalhães seja condenado pelas três acusações, ele enfrentará uma pena máxima de 18 anos de prisão.

Estrela do jiu-jitsu mundial, Magalhães se destacou como competidor no O Lutador Final 8 onde chegou à final do torneio dos meio-pesados ​​antes de perder para Ryan Bader. Ao todo, Magalhães disputou 33 lutas profissionais de MMA e acumulou recorde de 19-12 (2 NC), sendo sua luta mais recente realizada em junho de 2021.

Guilherme Cruz e Damon Martin contribuíram para este relatório.