Vítimas ‘chocadas’ depois que Biden concede clemência ao juiz ‘crianças por dinheiro’ e fraudador de US$ 54 milhões

Vítimas de grandes casos de corrupção pública na Pensilvânia e em Illinois estão irritadas porque o presidente Joe Biden concedeu clemência esta semana a dois funcionários condenados.

As comutações foram anunciadas na quinta-feira como parte de um pacote histórico de clemência para 1.500 criminosos condenados que, segundo a Casa Branca, “merecem uma segunda chance”.

Os dois funcionários condenados cujos casos provocaram indignação – um juiz corrupto da Pensilvânia e um notório fraudador do Illinois – foram ambos libertados da prisão mais cedo e colocados em prisão domiciliária, devido à pandemia de Covid-19. As ações de Biden agora acabam com essa punição.

O presidente já enfrentou críticas bipartidárias por causa do polêmico perdão a seu filho Hunter Biden, que foi condenado no início deste ano por 12 crimes fiscais e com armas de fogo.

A CNN entrou em contato com a Casa Branca para comentar as comutações.

O antigo juiz da Pensilvânia Michael Conahan foi condenado em 2011 no que foi infamemente chamado de escândalo “crianças por dinheiro”, onde recebeu propinas de centros de detenção com fins lucrativos em troca de enviar indevidamente jovens para as suas instalações. O caso foi amplamente considerado um dos piores escândalos judiciais da história da Pensilvânia.

Como todas as outras quase 1.500 pessoas que receberam comutação de Biden esta semana, Conahan foi libertado da prisão devido à Covid. Sua prisão domiciliar estava prevista para terminar em 2026.

A má conduta de Conahan e de outro juiz do condado de Luzerne levou o Supremo Tribunal da Pensilvânia a anular 4.000 condenações juvenis, e os desacreditados juízes estaduais foram condenados a pagar 200 milhões de dólares às vítimas, de acordo com a Associated Press.

Sandy Fonzo – a mãe de Edward Kenzakoski, que morreu por suicídio depois de passar um tempo atrás das grades como parte do esquema de propina – disse que ficou “chocada… e magoada” depois de saber da decisão de Biden de comutar o resto da punição de Conahan.

“As ações de Conahan destruíram famílias, incluindo a minha, e a morte do meu filho é um trágico lembrete das consequências do seu abuso de poder”, disse Fonzo ao Citizens’ Voice, um meio de comunicação local. “Este perdão parece uma injustiça para todos nós que ainda sofremos. Neste momento estou processando e fazendo o melhor que posso para lidar com a dor que isso trouxe de volta.”

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, um democrata, também disse na sexta-feira em uma entrevista coletiva não relacionada na cidade natal de Biden, Scranton, que: “Sinto fortemente que o presidente Biden entendeu tudo errado e criou muita dor aqui no nordeste da Pensilvânia”.

Houve consequências semelhantes em Illinois, depois que Biden concedeu clemência a Rita Crundwell, a ex-controladora de Dixon, uma cidade de cerca de 15.000 habitantes na parte norte do estado.

Ela se declarou culpada em 2012 de um esquema de peculato de US$ 54 milhões, considerado a maior fraude municipal da história dos EUA. Ela foi condenada a quase 20 anos de prisão, quase o máximo, embora tenha passado para prisão domiciliar durante a pandemia.

Ela deveria ficar em prisão domiciliar até 2028, de acordo com o Bureau of Prisons.

“Quando ouvi a notícia, fiquei completamente chocado e descrente, fiquei indignado e senti uma completa sensação de traição por parte do sistema de justiça federal, da Casa Branca e do presidente”, disse o administrador municipal de Dixon, Danny Langloss, à CNN em entrevista na sexta-feira. .

Langloss, que disse não ser afiliado a nenhum partido político, era o chefe de polícia quando a fraude de Crundwell foi descoberta. Ele disse acreditar que “a justiça não foi feita aqui”.

“Não gosto da ideia… de que, com mais alguns anos de pena para cumprir, ela possa andar livre na comunidade da qual traiu e roubou”, disse Langloss.

Consequências da pandemia



Margaret Love, que serviu no Departamento de Justiça como advogada de indultos dos EUA de 1990 a 1997, disse que as consequências das últimas comutações de Biden foram uma consequência de como a população carcerária foi reduzida durante a Covid – sob a administração Trump.

O Congresso aprovou a lei bipartidária CARES em Março de 2020, no início da pandemia, que, entre outras coisas, abriu caminho para o governo federal transferir cerca de 12.000 reclusos das prisões federais para o confinamento domiciliário. Desde então, muitas destas pessoas cumpriram as suas penas, embora muitas continuem em prisão domiciliária.

“Muitas pessoas que foram mandadas para casa foram condenadas por crimes de colarinho branco ou não violentos e foram consideradas apostas seguras para se comportarem na comunidade”, disse Love, acrescentando que acredita que a tomada de decisões foi contaminada pela discriminação racial.

Com reclamações entre alguns republicanos sobre o envio desses condenados de volta à prisão, Love disse que Biden “simplesmente eliminou esta população” e retirou essa opção da mesa.

E para aqueles chateados porque Biden deixou esses criminosos saírem da prisão domiciliar mais cedo, “vocês deveriam ter reclamado há quatro anos, quando eles foram libertados da prisão”, disse Love.