Voz ouvida no discurso do orador da turma, em vídeo

Confira a filmagem… Vestindo um elegante terno e gravata, Mangione fez seu discurso calmo e coletivo diante de seus colegas da Gilman School – uma cara escola particular para meninos em Maryland.

Encontrei imagens de seu discurso de orador na 119ª Cerimônia do Dia do Fundador da Escola Gilman.

RELATÓRIO: Luigi Mangione, que foi nomeado pessoa de interesse na execução do CEO Brian Thompson, foi o orador da Gilman School em 2016.

Uma coisa que chama a atenção é o quão bem falado e adequado Mangione era em 2016, quando fez este discurso de 8 minutos relembrando seus sucessos acadêmicos ao longo dos anos. No final, Mangione recebeu uma salva de palmas entusiasmada.

Mas as coisas pioraram na segunda-feira, quando Mangione foi apontado como uma pessoa “forte” de interesse no assassinato do CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em Manhattan, na semana passada.