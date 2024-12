Zayn Malik presta homenagem a Liam Payne em show na cidade natal de Liam

Reproduzir conteúdo de vídeo





Zayn Malik prestou homenagem a Liam Payne Sexta à noite, dizendo ao público que esperava que seu ex-companheiro de banda do 1D estivesse olhando para baixo assistindo… “Espero que vocês estejam vendo isso. Estamos em sua cidade natal esta noite, Wolverhampton. Isto é para você, Liam.”

Zayn estava se apresentando na cidade natal de Liam, no Reino Unido, quando disse ao público na Universidade de Wolverhampton… “Tenho feito algo, no final do show, todas as noites, e foi dedicado ao meu irmão Liam Payne. .Descanse em paz.”

Homenagem de Zayn Malik a Liam Payne no final de seu primeiro show da turnê enquanto tocava Stardust Estou tremendo e chorando pic.twitter.com/ZojybxjGXa — Nanda_Tommo (@nandiscaya) 23 de novembro de 2024

Quando a turnê “Stairway To The Sky” de Zayn começou na semana passada, a multidão vi na tela … “Liam Payne 1993-2024. Amo você, mano.”

Zayn e Liam tiveram um relacionamento às vezes fraturado… uma vez brigando quando faziam parte do 1D. Mas Zayn prestou seus respeitos no funeral de Liam, junto com os demais integrantes da banda.

Como informou o TMZ… os promotores estão perseguindo três pessoas em conexão com a morte de Liam – as autoridades afirmam que todos os três deram drogas a Liam, e no caso de seu bom amigo Roger Nores … as autoridades o querem processado por abandono.

TMZ obteve vários documentos oficiais que descrevem o comportamento errático de Liam o dia em que ele morreu … alimentado por drogas e álcool. É evidente por todas as evidências… depois que a equipe do hotel removeu Liam do saguão do hotel e o levou para seu quarto, Liam foi tentando escapar da varanda quando ele caiu.