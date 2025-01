10 casos de violência contra a mulher são registrados no primeiro dia do ano

Dez casos de violência contra a mulher foram registrados no primeiro dia do ano em Alagoas. As ocorrências foram nos municípios de Maceió, Paripueira, Pilar, Rio Largo e Palmeira dos Índios.

Primeiro caso: às 7:20 – Em Maceió, no bairro do Vergel do Lago, um homem foi preso em flagrante após agredir a esposa grávida com socos e bater a cabeça dela em uma parede. A vítima foi resgatada na residência e estava perdendo líquido amniótico.

Segundo caso: às 8:34 – Em Paripueira, um homem foi detido após agredir a esposa, danificar a janela de casa, depredar locais e ameaçar familiares e vizinhos.

Terceiro caso: às 10:59 – Em Pilar, uma mulher idosa procurou a polícia e relatou que foi agredida fisicamente pelo esposo. O homem foi encontrado pelos militares com sinais de embriaguez e foi encaminhado para o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) do Chã do Pilar.

Quarto caso: às 11:00 – Uma mulher foi encontrada chorando por policiais militares e contou que foi agredida no rosto pelo companheiro, no bairro de Ipioca, em Maceió.

Quinto caso: às 12:13 – Uma mulher foi presa suspeita de agredir a companheira no bairro Cidade Universitária, na parte alta de Maceió. Na residência das duas, foram encontradas marcas de sangue no chão.

Sexto caso: às 13:11 – Em Maceió, no bairro do Ouro Preto, uma mulher denunciou que suspeitava que o companheiro abusava dela sexualmente. Além disso, ela também narrou que foi agredida verbalmente. O suposto autor foi encaminhado para a delegacia.

Sétimo caso: às 13:25 – Em Palmeira dos Índios, uma jovem, de 22 anos, foi agredida pelo companheiro no rosto após ele se irritar por chamar ela para sair do local onde estavam. O suspeito foi encaminhado para o CISP de Palmeira dos Índios.

Oitavo caso: às 15:43 – Em Maceió, no bairro do Poço, um homem foi preso suspeito de estrangular, puxar o cabelo e dar tapas na perna da companheira. As agressões teriam ocorrido após uma discussão do casal e o suspeito ainda teria a ofendido com palavras de baixo calão.

Nono caso: às 18:38 – Um homem foi preso suspeito de agredir a ex-companheira com um soco no rosto no município de Rio Largo. Segundo a mulher, ela estava bebendo com uma amiga, quando o homem, que também mora na residência, pediu para a amiga se retirar. Ela falou que ninguém ia sair e o homem teria a agredido.

Décimo caso: 23:20 – Uma mulher denunciou que foi agredida e ameaçada pela própria neta em Pilar. Além das agressões contra a mulher, a suspeita também teria batido no próprio filho menor de idade. A suposta autora foi presa.

