A casa de Walter White de Breaking Bad pode ser sua por alguns milhões de dólares

Tele é uma casa icônica destaque na série de TV de sucesso Liberando o mal está à venda com um preço impressionante de US$ 4 milhões. Os proprietários, liderados por Joana Quintanaespero que a fama da casa venha de sua aparição na série AMC atrairá um comprador disposto a pagar o prêmio. Apesar do preço médio de uma casa em Albuquerque ser de cerca de 400.000 dólares, o reconhecimento global da propriedade elevou significativamente o seu valor. Descrita como um dos “pontos turísticos mais famosos” de Albuquerque, a casa de três quartos e dois banheiros é comercializado como uma rara chance de possuir um “pedaço da história da televisão”.

A casa ficou famosa como Residência de Walter White em Breaking Badonde Bryan Cranston retratou o professor de química que virou traficante de metanfetamina. Quintana contou que seus pais compraram a casa na década de 1970 e ela e seus irmãos cresceram lá. No entanto, depois que seus pais faleceram, ela decidiu que era hora de vender. “Esta foi a casa da nossa família desde 1973, quase 52 anos. Então, vamos embora apenas com nossas memórias. É hora de seguir em frente”, disse Quintana à KOB-TV.

A fama da casa trouxe alegria e desafios para a família. Inicialmente, eles abraçaram a atenção, tirando fotos com os fãs e aproveitando os holofotes. No entanto, à medida que a popularidade do programa aumentou, a situação tornou-se avassaladora. Centenas de carros passavam diariamente, e os fãs tocavam a campainha em horários estranhos.

Quintana relembrou um incidente quando sua mãe abriu a porta às 4h30 e encontrou um pacote endereçado a “Walter White”. Preocupados, eles chamaram o esquadrão antibombas. Eventualmente, seus irmãos decidiram instalar uma cerca de metal para privacidade. “É isso, terminamos, a cerca está subindo. Isso é muito perto para conforto“, disse Quintana.

Dentro da famosa casa de Breaking Bad

A casa guarda boas lembranças do processo de filmagem para a família. Em 2006, um caçador de filmes abordou a mãe de Quintana sobre usar a casa deles para o episódio piloto. A família assistiu à ação nos bastidores e conheceu os membros do elenco, com A mãe de Quintana costuma fazer biscoitos para a tripulação.

Uma lembrança marcante foi a filmagem da icônica cena da pizza, onde o personagem de Cranston joga uma pizza no telhado após uma discussão com sua esposa. Quintana relembrou caixas de pizza espalhadas pelas calçadas durante as filmagens.

Embora as cenas internas tenham sido filmadas em um estúdio, os fãs muitas vezes tentaram lançar sua própria pizza ou tentaram entrar furtivamente na piscina do quintal. Apesar destes desafios, a casa continua a ser uma peça preciosa da história da televisão que continua a atrair fãs ainda mais de uma década depois Liberando o mal concluiu.