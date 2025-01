A despedida comovente de Biden centra-se nos seus temores pelo país que ama

CNN

O presidente Joe Biden disse que sua presidência seria uma ponte – e foi.

Mas ele não o construiu para uma prometida nova geração democrata.

Em vez disso, ele é o presidente que permaneceu por muito tempo e cuja administração se arqueou entre dois mandatos de um inimigo que uma vez derrotou e depois deixou voltar ao poder: Donald Trump.

Chamar isto de tragédia política de Biden seria grosseiro. Afinal, este é um homem que viveu uma angústia pessoal sem fim depois de enterrar sua primeira esposa e dois de seus filhos. Mas é o destino que a história lhe deu – e o seu grave erro de cálculo eleitoral.

Esta realidade sombria obscureceu o discurso de despedida de Biden na noite de quarta-feira – a sua mais recente tentativa de escrever um primeiro rascunho da história sobre uma presidência que ele insiste vale muito mais do que a ignomínia de um único mandato.

“Meu eterno agradecimento a vocês, povo americano”, disse o presidente no Salão Oval pouco depois das 20h na Costa Leste. “Depois de 50 anos de serviço público, dou-vos a minha palavra de que ainda acredito na ideia que esta nação representa, uma nação onde os pontos fortes das nossas instituições e o carácter do nosso povo são importantes e devem perdurar.”

Mas na tarde de segunda-feira, o inimigo que Biden alertou em 2020 que representava uma ameaça mortal à alma da América estará de volta à mesa do Salão Oval, com Biden a reformar-se no Delaware e a deixar o país para enfrentar o que quer que aconteça a seguir.

Com isto em mente, Biden usou o seu discurso para alertar sobre a ameaça que ele pensa que o segundo mandato de Trump – e o que ele denominou como o bando de “barões ladrões” do seu sucessor – representa. Na verdade, ele parece acreditar que o perigo existencial é maior agora do que era quando lançou sua campanha de 2020.

“Esta noite, quero alertar o país sobre algumas coisas que me preocupam muito”, disse Biden. Ele citou “uma perigosa concentração de poder nas mãos de muito poucas pessoas ultra-ricas” e soou o alarme sobre “consequências perigosas se o seu abuso de poder não for controlado”.

Tal como o presidente George Washington no seu discurso de despedida, Biden alertou para as tempestades que se acumulam em torno da democracia.

“Hoje, está a tomar forma na América uma oligarquia de extrema riqueza, poder e influência que literalmente ameaça toda a nossa democracia, os nossos direitos e liberdades básicos e uma oportunidade justa para todos progredirem”, disse ele.

E ecoando o presidente Dwight Eisenhower, que conjurou a ameaça representada pelo complexo industrial militar ao sair da Casa Branca, Biden falou de uma nova era de perigo representada pelas mídias sociais e pela inteligência artificial e pelos irmãos bilionários e milionários da tecnologia que estão embalando a chegada de Trump. administração.

“Estou igualmente preocupado com a potencial ascensão de um complexo industrial tecnológico que também pode representar perigos reais para o nosso país”, disse Biden. “Os americanos estão a ser enterrados sob uma avalanche de desinformação e desinformação, permitindo o abuso de poder. A imprensa livre está a desmoronar-se… as redes sociais estão a desistir da verificação dos factos. A verdade é sufocada por mentiras contadas pelo poder e pelo lucro.”

Biden foi resoluto e sereno enquanto falava, com uma foto de seu falecido filho Beau, que morreu de câncer no cérebro, sobre a mesa, sobre seu ombro esquerdo. O fardo de uma estafante presidência de quatro anos que termina na sua nona década era, no entanto, pungentemente evidente na sua voz esganiçada e na pronúncia arrastada das suas palavras. Se Biden ainda está em condições de ser presidente, a idade roubou-lhe o poder de vender as suas ideias e de pintar a narrativa nacional meses atrás.

Os espectadores ficaram se perguntando como Biden chegou à conclusão de que estaria apto para cumprir um segundo mandato completo que o levaria aos 86 anos.

O fim de uma carreira e de uma era política



Biden não estava apenas se despedindo do país na noite de quarta-feira.

Ele baixou as cortinas para a única vida adulta que conheceu – suas décadas como senador, vice-presidente e presidente e a ambição inabalável que o sustentou durante rodadas de tormento pessoal. Ele chegou a Washington como um jovem senador, já apontado como futuro comandante-em-chefe, há meio século.

Naquela época, Mao Zedong liderava a China, Leonid Brezhnev governava a União Soviética com mão de ferro e Richard Nixon trabalhava no escritório onde Biden falou na quarta-feira.

Assim, o presidente de 82 anos estava encerrando uma era política – e uma ligação com o século 20 e uma visão de mundo que ele compartilhava com todos os seus antecessores modernos, mas uma, que foi construída em torno do sistema de alianças americanas que venceu o Guerra fria.

Biden nasceu em 1942, quando Franklin Roosevelt estava na Casa Branca, mas cederá o poder ao meio-dia de segunda-feira a um sucessor que parece empenhado em destruir a infra-estrutura geopolítica do Ocidente inicialmente idealizada por Franklin Roosevelt.

Uma das ironias do longo e doloroso adeus de Biden que se desenrolou desde que a vice-presidente Kamala Harris perdeu as eleições de Novembro foi que, pelo menos no papel, ele pode reivindicar uma das presidências de um mandato mais bem-sucedidas.

Biden recuperou a economia dos EUA da pandemia de Covid-19, tão mal gerida por Trump, com maior crescimento e criação de emprego do que todos os principais concorrentes da América. O seu resultado legislativo é mais impressionante do que o primeiro mandato de Trump e os dois mandatos de Barack Obama e George W. Bush. Alguns diriam que ele é o signatário mais prolífico de leis consequentes desde Lyndon Johnson na década de 1960, depois de aprovar grandes projetos de lei de recuperação de pandemia, uma rara medida bipartidária de infraestrutura e novas leis para reanimar a produção e criar uma nova indústria americana de semicondutores. Ele reduziu o preço de alguns medicamentos prescritos, um feito que foi ofuscado pelo retorno de Trump quando recentemente entrou em vigor.

Ele ressaltou que esses projetos de lei podem ter impactos significativos de longo prazo que durarão muito mais que sua presidência. São a chave para qualquer potencial reavaliação do legado de Biden nas próximas décadas. Todos foram concebidos pela classe trabalhadora Joe Biden, de Scranton, Pensilvânia, para elevar a classe trabalhadora, que foi rejeitada numa era de globalização e recebeu menos do que a maioria no enorme corte de impostos de Trump no primeiro mandato. A ironia, porém, é que a base operária democrata caiu sob o seu comando, completando a transformação do Partido Republicano levada a cabo por Trump e abrindo o seu caminho de regresso ao poder.

No exterior, Biden preencheu o vácuo deixado pelo desprezo de Trump pelos aliados dos EUA no primeiro mandato. Ele conseguiu salvar a Ucrânia da invasão ilegal e cruel da Rússia, evitando ao mesmo tempo levar os Estados Unidos a uma guerra com um rival com armas nucleares. Os presidentes não recebem crédito no seu tempo pelas catástrofes que são evitadas. Mas esta conquista crítica é frequentemente ignorada pelos falcões que se queixam de que Biden deu à Ucrânia armas suficientes para sobreviver, mas não para vencer.

Na Ásia, Biden reforçou as alianças com os EUA e adoptou em grande parte a viragem confrontacional de Trump em relação à China. Mas a sua afirmação de que “a América está de volta” depois de ter expulsado o seu antecessor da Casa Branca soa agora a vazio entre os líderes mundiais sitiados pelo populismo global, que têm agora de lidar com o regresso de Trump.

Biden deixará o cargo num momento em que a esmagadora maioria dos americanos tenha virado as costas à sua presidência.

Seu índice de aprovação está atingindo o nível mais baixo de todos os tempos, de acordo com uma nova pesquisa CNN/SSRS publicada na quarta-feira. Menos ainda avaliam o seu desempenho positivamente na imigração (31%), nas relações exteriores (32%) ou na economia (33%).

Em retrospectiva, o mandato de Biden naufragou devido a quatro erros históricos, que envolveram a Casa Branca dizer aos americanos que os acontecimentos que eles podiam ver desenrolar-se com os seus próprios olhos não estavam de facto a acontecer.

A administração nunca compreendeu realmente a inflação infligida aos americanos – como evidenciado pela vitória desafinada da “Bidenomia” do presidente. A insistência de que os preços elevados eram “transitórios” desencadeou um desastre político em câmara lenta.

Os meses em que as autoridades insistiram que não havia “crise” na fronteira sul também avaliaram mal o estado de espírito e a preocupação do país relativamente à migração indocumentada, que se cruzaram com sentimentos de insegurança generalizada, abrangendo o medo do crime e as dificuldades económicas das famílias – tudo isso explorado por Trump.

Biden insiste até hoje que estava certo ao encerrar a guerra mais longa da América no Afeganistão. Mas a sua pretensão de ser um especialista em política externa foi abalada por imagens assustadoras de refugiados agarrados a aviões norte-americanos que decolavam de Cabul no meio do avanço dos talibãs e da morte de 13 militares norte-americanos num atentado suicida durante uma evacuação caótica.

Mas foi a insistência de Biden em que poderia derrotar Trump novamente que levou ao doloroso eclipse que culminou no discurso de despedida de quarta-feira. Ele tomou a decisão de concorrer apesar das pesquisas que mostravam que os americanos acreditavam que ele era muito velho e do testemunho de eleitores que transmitiram consistentemente a mesma mensagem.

Na verdade, a presidência de Biden terminou efectivamente em 10 minutos excruciantes em Atlanta, em Junho, quando a sua idade avançada e a sua capacidade mental turva foram expostas num debate da CNN com Trump. Com um golpe devastador, após uma declaração incompreensível de Biden, o candidato republicano disse o que milhões de pessoas pensavam: “Realmente não sei o que ele disse no final daquela frase. Também não acho que ele saiba o que disse.

Clipes desse encontro serão exibidos – provavelmente ao lado da rejeição da questão da idade por um jovem Ronald Reagan – enquanto ocorrerem debates na televisão.

As gerações futuras não se lembrarão do jovem Biden – o senador e político bonito e brincalhão que sempre foi derrubado pela vida, mas que sempre se levantava, ou o avô com um brilho nos olhos e um oceano de empatia no coração que os eleitores escolheram em 2020 para restaurar alguma aparência de normalidade em meio à pandemia. Eles o verão em seu estado mais frágil e ineficaz. E, ao contrário de Jimmy Carter, a quem Biden elogiou num dos seus últimos actos como presidente, o comandante-em-chefe cessante não terá décadas para remodelar a reputação do seu único mandato.

Ao encerrar o seu discurso, com a sua energia política quase esgotada, Biden era como o velho mágico Próspero em “A Tempestade” de Shakespeare, sozinho no palco quando os seus “encantos foram todos destruídos”.

“Agora é sua vez de ficar de guarda. Que todos vocês sejam os guardiões da chama, que mantenham a fé”, disse Biden ao país.

“Eu amo a América. Você também adora. Deus abençoe a todos vocês.”