A equipe de segurança nacional e interna de Trump e Biden se reunirá na quarta-feira para exercícios de ameaça

Espera-se que algumas das escolhas do gabinete do presidente eleito Donald Trump e da alta equipe de segurança nacional se reúnam na quarta-feira com o Conselho de Segurança Nacional do presidente Joe Biden na Casa Branca para analisar como o governo dos EUA responde a uma série de ameaças e cenários de segurança interna, três fontes familiarizado com o assunto disse à CNN.

As equipas reunir-se-ão enquanto o governo dos EUA enfrenta múltiplos desafios internos e externos que exigem a atenção do Conselho de Segurança Nacional, incluindo incêndios mortais em Los Angeles e esforços para alcançar um cessar-fogo na guerra Israel-Hamas. Há também novas preocupações nos EUA relativamente ao terrorismo, depois de um homem ter atropelado com o seu camião os foliões de Ano Novo em Nova Orleães no início deste mês, matando 14 pessoas e ferindo outras.

Espera-se que os participantes da reunião de quarta-feira na Sala de Situação discutam as opções políticas dos EUA para responder aos cenários do mundo real com base no atual ambiente de ameaça, disse uma das fontes.

A CNN entrou em contato com a equipe de transição de Trump e com o Conselho de Segurança Nacional de Biden para comentar a reunião esperada.

Tais reuniões entre administrações entrantes e cessantes são típicas à medida que uma nova lista de funcionários dos EUA se atualiza sobre pastas que vão do contraterrorismo ao crime transnacional e à saúde pública. Quando a administração Obama passou para a equipa de Trump no final de 2016 e 2017, as autoridades participaram em cenários sobre um surto de doença contagiosa – um exemplo que as autoridades de Obama apontaram mais tarde quando o surto de Covid começou durante a primeira administração de Trump.

Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional de Biden, disse na terça-feira que ele e Mike Waltz, escolhido por Trump para conselheiro de segurança nacional, “passaram um tempo considerável juntos” para garantir que o próximo governo seja informado sobre questões imediatas e “tendências de longo prazo”. ” impactando a segurança nacional.

Aparecendo ao lado de Sullivan num evento do Instituto para a Paz dos EUA na terça-feira, Waltz disse que a fronteira sul dos EUA estará entre os principais desafios de segurança nacional dos primeiros seis meses da segunda administração de Trump.

Waltz também elogiou a coordenação da dupla e a necessidade de uma transição suave. “No final das contas”, disse ele, “somos todos americanos e estamos enviando uma mensagem aos nossos adversários: não se atrevam a tentar tirar vantagem deste momento”.

O Conselho de Segurança Nacional é liderado pelo conselheiro de segurança nacional e consiste tanto em pessoal dedicado como em pessoal destacado de várias agências federais. Waltz prometeu substituir o atual pessoal do NSC por pessoal que seja considerado leal a Trump e à sua agenda.

