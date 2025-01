A estrela de ‘Love Island USA’ Hannah Smith é acusada de ameaçar matar policial

Os promotores do condado de Cobb analisaram o caso de Hannah e decidiram acusá-la formalmente de dois crimes… ameaças terroristas e obstrução intencional de um policial… de acordo com novos documentos legais obtidos pelo TMZ.

Como informamos anteriormente, a estrela do reality show era preso em um show local em Atlanta em setembro, quando ela foi escoltada para fora do local por causa de desordem. Ela foi libertada sob fiança depois de passar uma noite na prisão.

As condições de fiança de Hannah incluem a proibição do consumo de álcool e maconha… e ela tem que se submeter a testes aleatórios para detecção de álcool e drogas.

O advogado de Hannah, Mike Hawkinsdisse anteriormente ao TMZ … Hannah pediu uma bebida no bar da casa de shows The Roxy com amigos antes de um show e depois se afastou de sua bebida para tirar uma foto com os fãs.