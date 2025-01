A estrela de ‘Severance’ Adam Scott diz que está aberto ao retorno da Marvel

TMZ. com

Adam Scott nos diz que pretende filmar mais filmes da Marvel … apesar do grande fracasso do ano passado.

Adam diz que está aberto a praticamente qualquer coisa hoje em dia… então ele não está pronto para desistir dos filmes de super-heróis, depois de aparecer no fracasso que foi “Madame Web”.

A segunda temporada do programa de sucesso da Apple TV + de Adam, “Severance”, acabou de começar, então ele está aproveitando a onda do streaming agora … mas é interessante saber que ele ainda está disposto a considerar outra chance com a Marvel.